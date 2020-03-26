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    • Ekonomi
    • 26.03.2020 18:05
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    • 26.03.2020 18:09
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    nın süresi koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle uzatıldı

    Dünya genelinde 20 binden fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüse karşı tedbirler sürüyor. , nın ibraz süresini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzattı.

    O raporların süresi uzatıldı

    Dünya genelinde 20 binden fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüse karşı tedbirler sürüyor.

    nın internet sitesinde yer alan duyuruda, son zamanlarda ülkede yaşanan Kovid-19 salgını nedeniyle belli sürelerde vergi dairelerine verilmesi gereken için uzatma kararı alındığı bildirildi.

    2 AY UZATILDI
    Tasdik raporlarının verilme sürelerinin, son günü 30 Haziran'a kadar olanlar için geçerli olmak üzere iki ay süreyle uzatıldığının aktarıldığı duyuruda, "Buna göre, örneğin artırımlı teminat uygulaması kapsamında 15 Ekim 2019 tarihinde KDV iadesi alan mükellefçe, iadeye 15 Nisan'a kadar verilmesi gereken rapor, 15 Haziran'a kadar verilebilecek. Benzer şekilde, 31 Mart'a kadar verilmesi gereken vergi muafiyeti tanınan vakıflara ilişkin tasdik raporunun, 1 Haziran'a kadar verilmesi mümkün olacak." ifadesine yer verildi.

    Duyuruda, son verilme tarihi 30 Haziran'dan sonra olan raporlar için herhangi bir süre uzatımının söz konusu olmadığı, bu raporların ilgili mevzuatında öngörülen süre içerisinde verilmesi gerektiği kaydedildi.

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