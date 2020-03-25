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    • 25.03.2020 10:14
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    Son dakika: Son dakika... Sanayi ve müjdeyi verdi: alacaklarını 3 ay erteliyoruz

    Son dakika haberi... Koronavirüs sürecinde vatandaşın ve esnafın mağdur edilmemesi için ekonomik destek kararları üst üste açıklanıyor. Son olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "'in geri ödemeli destekleri kapsamında, 30 Haziran'a kadar olan alacaklarını 3 ay öteledik." açıklamasında bulundu.

    Bakan Varank açıkladı! 3 ay ertelendi

    Son dakika haberi... Sanayi ve , yeni tip korona virüse karşı 'lere kalkan olacak 3'lü koruma paketini açıkladı.



    3 AY ERTELENİYOR
    aracılığıyla dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske, eldiven gibi ürünlerin yerli üretimine işletme başına 6 milyon TL'ye kadar destek vereceklerini ifade eden Bakan Varank, "KOSGEB alacaklarını 3 ay erteliyoruz. KOSGEB projelerine de 4 ay ek süre vereceğiz" dedi.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Son dakika... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank müjdeyi verdi: KOSGEB alacaklarını 3 ay erteliyoruz
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