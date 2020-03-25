Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip korona virüse karşı KOBİ'lere kalkan olacak 3'lü koruma paketini açıkladı.
3 AY ERTELENİYOR
KOSGEB aracılığıyla dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske, eldiven gibi ürünlerin yerli üretimine işletme başına 6 milyon TL'ye kadar destek vereceklerini ifade eden Bakan Varank, "KOSGEB alacaklarını 3 ay erteliyoruz. KOSGEB projelerine de 4 ay ek süre vereceğiz" dedi.
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