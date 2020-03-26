Milyonlarca emekli aylığı alan vatandaş çift emekli maaşı almanın yollarını internette sorgulamaya devam ediyor. Emekli hangi sigorta türüne (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor.
HEM BABADAN HEM EŞTEN EMEKLİ MAAŞI ALINIR MI?
Soru: Babam 4/c'den emekli memurdu. Annem ev hanımı ve hiçbir geliri yok. Babamı yakın zamanda kaybettik. Annemin babası Bağ-Kur emeklisi idi. Onu 1997 yılında kaybettik. Annem hem eşinden hem de babasından aylık alabilir mi?
Cevap: Annenizin eşi (babanız) Emekli Sandığı, babası (dedeniz) Bağ-Kur emeklisi olduğundan, annenize babasından da aylık bağlanır. Diğer bir deyişle, anneniz hem eşinden hem babasından aylık alabilir.
ÇİFT EMEKLİ MAAŞI KİMLER ALABİLİR?
İster SSK (4A) ister Bağ-Kur (4B) ister de Emekli Sandığı (4C) sigortasına tabi olan, vefat etmiş eşinden dul maaşı alan emekliler çift maaş hakkından yararlanmaktadır. Bazı durumlarda ise üç maaş alınabilir. Yine eşinin ölümünden sonra dul aylığı alan kadın emekli, Emekli Sandığı'ndan emekli olan babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabilmektedir. Bu durumda üç maaş hakkı kazanmış oluyor.
Yetim maaşından faydalanabilmek için medeni hal büyük önem taşımaktadır. Kız çocukları yaşları kaç olursa olsun
– Bekâr, dul veya boşanmış
– Çalışmıyor
– Kendi sigortalılıklarından dolayı aylık almıyorlarsa
– Anne veya babalarının vefatı sonrası yetim maaşı alabilirler.
Anne veya babanın ölümü sonrası bağlanacak maaşlardan biri Emekli Sandığı kapsamında ise kız çocuklarına her iki aylık da tam ödenmektedir. Erkek çocuklarına ise öğrenim görmemeleri durumunda 18 yaşını, orta öğrenim görmeleri durumunda 20 yaşını, yüksek öğrenim görmeleri durumunda ise 25 yaşını doldurana kadar veriliyor. 25 yaş sonrası ölüm aylığı hakkı bitiyor.