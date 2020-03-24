Emekli değilseniz bile bu parayı alabilirsiniz! Emekli olmayana 645 lira ödeme onaylandı!

65 yaş üstündekiler emekli maaşlarını nasıl alacak?

65 yaş üstü emekliler maaşlarını nasıl alacak? Çin'de ortaya çıkan ve 6 kıtayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs Türkiye'de de görüldü. Koronavirüsün genel olarak 65 yaş üstü kişileri etkilediği göz önünde bulundurularak söz konusu kişilere sokağa çıkma yasağı getirildi. Peki 65 yaş üstü emekliler emekli maaşlarını nasıl alacak? PTT'den 65 yaş üstü emekliler hakkında bir son dakika açıklaması geldi.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şirket Kovid-19 salgına karşı tedbirlerini artırdı. Bu kapsamda, PTT AŞ'den maaşını alan 65 yaş üstü emekli hak sahiplerine ödemeler konusunda kolaylık sağlandı.