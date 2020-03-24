Fakirlik maaşı nedir, kime verilir?

Barınma için duruma göre aylık 317 TL,

Çocuk için sağlık yardımı her çocuk için ayrı ayrı 30 TL,

Yakacak için 500 kilo kömür, bazı bölgelerde 500 kilo daha fazla verilebiliyor veya duruma göre daha fazla verilmesi uygun görülebilmektedir, eğer soba kullanıyorsanız ve gelir düzeyiniz düşük ise en yakın kaymakamlığa lütfen başvuruda bulunun ve hakkınızdan yararlanın,

Eşi vefat etmiş kadınlar için aylık eğer dul maaşı alıyorsa bu para verilmez 250 TL,

Engelli raporu olan vatandaşlara 2022 aylık yardımı ve engelli raporunda ağır engelli görünüyor ise aylık 1.305 TL bakım maaşı,

Evde 65 yaş üstü olanlara aylık 601 TL,

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yaşlı ve engellilere özel olarak bazı beldelerde temizlik ve haftalık yemek yardımı,