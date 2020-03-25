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    • Ekonomi
    • 25.03.2020 10:15
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    • 25.03.2020 10:15
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    güne yükselişle başladı! 25 Mart endeksi son durum

    İlk olarak 'de ortaya çıkan corona virüsü etkisinde 'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,38 artarak 90.518,91 puana yükseldi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 89.000 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefinin sırasıyla 95.000 ve 100.000 seviyeleri olacağını söyledi.

    Borsa İstanbul güne yükselişle başladı!

    'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,38 artarak 90.518,91 puana yükseldi.

    Açılışta BIST 100 endeksi, 1.232,69 puan ve yüzde 1,38 değer kazanarak 90.518,91 puana çıktı.

    Bankacılık endeksi yüzde 1,68 ve holding endeksi yüzde 1,55 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,49 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,10 ile turizm oldu.

    Dün artan küresel risk iştahına paralel yüzde 5,98 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 89.286,22 puandan tamamladı.

    Analistler, Merkez Bankası'nın önceki gün açıkladığı sınırsız tahvil alım programı sonrası borsaların, dün tarihi yükselişlerinden birini kaydettiğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının ise hala gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

    Merkez bankaları ve mali politikaların desteğini alan piyasaların, gücünü koruması i ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin azalması gerektiğini ifade eden analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise 'da Ifo endeksleri ve ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini bildirdi.

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 89.000 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefinin sırasıyla 95.000 ve 100.000 seviyeleri olacağını söyledi.

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