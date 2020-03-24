MHP, MECLİS'E SUNMUŞTU

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili MHP'nin sunduğu ancak kabul görmeyen yasa teklifinin TBMM'nin açılmasıyla raftan inmesi bekleniyor.

AK PARTİ'Lİ VEKİLLERDEN YEŞİL IŞIK

Türkiye gazetesindeki habere göre, bazı AK Parti'li milletvekillerinin bir kısmının yeşil ışık yaktığı düzenleme, 2,3 milyon kişiyi ilgilendiriyor ve ilk etapta 450 bin kişi emekli olacak.

Düzenleme, Meclis'in açılmasıyla Genel Kurul'da kabul edilir ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanırsa, 8 Eylül 1999'dan önce işe başlayan kadınlar 38, erkekler 43 yaşında emekli olabilecek.

Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar talep etti, mecliste görüşülüp karara bağlanacak. Lakin çok ta olumlu bir sonuç çıkması beklenmiyor.