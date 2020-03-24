Erken emekli olmak tüm çalışanların en büyük hayali olmaya devam ediyor. Bu anlamda erken emeklilik süreleri oldukça önemli bir yer tutuyor. Son zamanlarda ise erkekler 43 yaşında kadınlar ise 38 yaşında emekli mi olacak? Sorusu sorulmaya başlandı. Son günlerde gelen bu iddiaların doğruluğunu takvim.com.tr olarak araştırdık. Meclisten geçme olasılığı düşük olsa da bu tasarı görüşülebilir.
MHP, MECLİS'E SUNMUŞTU
Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili MHP'nin sunduğu ancak kabul görmeyen yasa teklifinin TBMM'nin açılmasıyla raftan inmesi bekleniyor.
AK PARTİ'Lİ VEKİLLERDEN YEŞİL IŞIK
Türkiye gazetesindeki habere göre, bazı AK Parti'li milletvekillerinin bir kısmının yeşil ışık yaktığı düzenleme, 2,3 milyon kişiyi ilgilendiriyor ve ilk etapta 450 bin kişi emekli olacak.
Düzenleme, Meclis'in açılmasıyla Genel Kurul'da kabul edilir ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanırsa, 8 Eylül 1999'dan önce işe başlayan kadınlar 38, erkekler 43 yaşında emekli olabilecek.
Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar talep etti, mecliste görüşülüp karara bağlanacak. Lakin çok ta olumlu bir sonuç çıkması beklenmiyor.
BAKAN SELÇUK: GÜNDEMİMİZDE YOK
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz haftalarda bir süredir kamuoyunun gündemini meşgul eden EYT hakkında açıklama yaptı. Bakan Selçuk, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) gündemlerinde olmadığını ifade etti.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Kavaklıdere Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan burada EYT konusuna da değindi.
Bakan Selçuk, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir düzenlemenin söz konusu olup olmadığının sorulması üzerine, "Cumhurbaşkanımız da açıkladı, gündemimizde yok şu anda. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında." yanıtını verdi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya dair geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada; "Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur." demişti.
Sosyal güvenlik mevzuatına göre emekli olabilmek için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş olarak 3 ayrı hususa bakılması gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, "Emeklilik için 1999 yılına kadar yalnızca hizmet süresi ve prim ödeme gün sayısı yeterliydi. Bu tarihte yapılan bir düzenlemeyle kademeli olarak yaş şartı da getirildi. Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar başlığı altında yürütülen kampanyanın özünde işte bu uygulama vardır." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama olmadığının altını çizen Erdoğan, "20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olacak bir kişi 40 yıl çalışmadan devletten maaş ve sağlık sigortası hizmeti alacaktır demektir. Böyle şey olur mu? Buna dünyanın hiçbir ülkesinin sosyal güvenlik sistemi dayanamaz. Zaten oralarda da böyle bir uygulama yok. Ortalama insan ömrünün 60 yaşı dahi bulmadığı dönemlerde 40'lı yaşlarda emekli olmanın belki bir izahı vardı ama bugün ülkemizde ortalama insan ömrü 78'i geride bıraktı." açıklamasını yapmıştı.
Yaşa takılanların emekli olması halinde bu kişilerin bir taraftan devletten maaşa alacağını diğer taraftan da kendine göre iş yapmaya devam edeceğini anlatan Erdoğan, "Yani çift dikiş. Böyle bir şey olamaz. Buna hak, adalet denmez. Bugün batı dünyası yaşta emekliliği tırmandırıyor. 65 yaşın altına eyvallah etmiyor. Niye? Ülkeye maliyetleri çok çok fazla da onun için. Eskiden İskandinav ülkelerinde erken emeklilik olurdu. Şimdi İskandinav ülkeleri bile bunun bedelini ödeyemez duruma düşünce emeklilik yaşını onlar da yukarı doğru tırmandırmaya başladılar." ifadelerini kullanmıştı.
EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILMAK (EYT) NEDİR?
Emeklilik hususunda emeklilikte yaşa takılanlar ordusunu oluşturan temel gelişme, 1999'dan sonra işe girecekler için kadınlarda emeklilik yaşı 38'den 58'e, erkeklerde 43'ten 60'a çıkarıldı. SSK'ya tabi çalışanın emeklilik için ise gereken gün sayısı 7000'e yükselmesi ile oldu. Bu tarihten itibaren emeklilikte yaşa takılanlar kısa adıyla da EYT mağdurları oluştu. 1976 ile 1999 arasında işe girenler için 'kademeli yaş' getirilirken, 5510 sayılı yasayla 30 Nisan 2008'den itibaren işe girenlerde emeklilik yaşı 65 oldu.
Emeklilikte yaşa takılmak gerekli asgari iş gününü tamamlasanız bile emekli olabileceğiniz yaşı beklemeniz gerektiğini anlamına geliyor. Özellikle 1999 yılından önce işe giriş tarihli olanlar, 1999 yılında çıkan 4477 sayılı yasanın geriye doğru işletilmesi nedeniyle emeklilik haklarından mahrum kaldıklarını ifade ediyorlar. Doğrudan 750 bin kişi etkileyen bu durum uzun süredir gündemin başlıca konuları arasında yer alıyor.