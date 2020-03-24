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    • Ekonomi
    • 24.03.2020 10:25
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    • 24.03.2020 11:00
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    Son dakika: : Muhtasar ve KDV beyannameleri ödemesi 6 ay öteleniyor

    Son dakika... , "Nisan, Mayıs ve Haziran'da muhtasar ve KDV beyannameleri ödemesi 6 ay öteleniyor. (Vergi) 'Mücbir sebep'e giren sektörler belirledik" dedi

    Bakan Albayrak duyurdu! Yasağın sonuna kadar ertelendi

    Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan , "Nisan, Mayıs ve Haziran'da muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6'şar ay öteliyoruz. Bu aylarda verilmesi gereken muhtasar ve KDV beyannameleri de verilmeyecek, bu beyannameleri 27 Temmuz'a erteliyoruz. Diğer taraftan içişleri bakanlığı genelgesi sonrası, 65 yaşın üzerinde olması ya da kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkamayacak olan vergi mükellefi vatandaşlarımızın beyanname ve ödemeleri yasağın sonuna kadar ertelenmiştir." dedi.

    Bakan Albayrak'ın paylaşımları şöyle:

    "Koronavirüs (COVID-19) salgınının neden olduğu ekonomik tahribata karşı devreye aldığımız Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında vergi süreçleri bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak mükellefler için bir Genel Tebliğ hazırladık.Tebliğ ile mücbir sebep hali kapsamındaki sektörleri ve altında yer alan iş kollarını belirledik. Sektörlerin dışında, ticari, zirai kazanç sahibi veya serbest meslek erbabı olan TÜM GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ vatandaşlarımızı da (1,9 milyon kişi) mücbir sebep hali kapsamına aldık.



    6 AY ÖTELENİYOR!
    Nisan, Mayıs ve Haziran'da muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6'şar ay öteliyoruz. Bu aylarda verilmesi gereken Muhtasar ve KDV beyannameleri de verilmeyecek. Bu beyannameleri 'a erteliyoruz.

    YASAĞIN SONUNA KADAR ERTELENDİ
    Diğer taraftan İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası, 65 yaşın üzerinde olması ya da kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkamayacak olan vergi mükellefi vatandaşlarımızın beyanname ve ödemeleri yasağın sonuna kadar ertelenmiştir."

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Muhtasar ve KDV beyannameleri ödemesi 6 ay öteleniyor
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