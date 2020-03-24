Bakan Albayrak duyurdu! Yasağın sonuna kadar ertelendi

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Nisan, Mayıs ve Haziran'da muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6'şar ay öteliyoruz. Bu aylarda verilmesi gereken muhtasar ve KDV beyannameleri de verilmeyecek, bu beyannameleri 27 Temmuz'a erteliyoruz. Diğer taraftan içişleri bakanlığı genelgesi sonrası, 65 yaşın üzerinde olması ya da kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkamayacak olan vergi mükellefi vatandaşlarımızın beyanname ve ödemeleri yasağın sonuna kadar ertelenmiştir." dedi.
Bakan Albayrak'ın paylaşımları şöyle:
"Koronavirüs (COVID-19) salgınının neden olduğu ekonomik tahribata karşı devreye aldığımız Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında vergi süreçleri bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak mükellefler için bir Genel Tebliğ hazırladık.Tebliğ ile mücbir sebep hali kapsamındaki sektörleri ve altında yer alan iş kollarını belirledik. Sektörlerin dışında, ticari, zirai kazanç sahibi veya serbest meslek erbabı olan TÜM GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ vatandaşlarımızı da (1,9 milyon kişi) mücbir sebep hali kapsamına aldık.
Tebliğ ile mücbir sebep hali kapsamındaki sektörleri ve altında yer alan iş kollarını belirledik.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 24, 2020
Sektörlerin dışında, ticari, zirai kazanç sahibi veya serbest meslek erbabı olan TÜM GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ vatandaşlarımızı da (1,9 milyon kişi) mücbir sebep hali kapsamına aldık. pic.twitter.com/z1YrH637xS
6 AY ÖTELENİYOR!
Nisan, Mayıs ve Haziran'da muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6'şar ay öteliyoruz. Bu aylarda verilmesi gereken Muhtasar ve KDV beyannameleri de verilmeyecek. Bu beyannameleri 27 Temmuz'a erteliyoruz.
Nisan, Mayıs ve Haziran'da muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6'şar ay öteliyoruz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 24, 2020
Bu aylarda verilmesi gereken Muhtasar ve KDV beyannameleri de verilmeyecek.
Bu beyannameleri 27 Temmuz'a erteliyoruz. pic.twitter.com/Aqr4Ln61Yc
YASAĞIN SONUNA KADAR ERTELENDİ
Diğer taraftan İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası, 65 yaşın üzerinde olması ya da kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkamayacak olan vergi mükellefi vatandaşlarımızın beyanname ve ödemeleri yasağın sonuna kadar ertelenmiştir."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.