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Cumhurbaşkanlığı paylaştı! İşte le mücadele sürecinde atılan adımlar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , le mücadele kapsamında atılan adımlara ilişkin paylaşımda bulundu. "'de ilk vaka tespit edildiği dakikadan itibaren Koronavirüs'e karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz." ifadelerini kullanan Altun, vakanın ilk görüldüğü günden itibaren alınan kararları infografik olarak paylaştı.

  • Güncel
  • 23.03.2020 23:54
  •  - 
  • Son Güncelleme: 24.03.2020 00:05
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İşte virüsle mücadele sürecinde atılan adımlar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , le mücadele kapsamında atılan adımlara ilişkin paylaşımda bulundu.

"Türkiye'de ilk vaka tespit edildiği dakikadan itibaren Koronavirüs'e karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz." ifadelerini kullanan Altun, vakanın ilk görüldüğü günden itibaren alınan kararları infografik olarak paylaştı.

Altun'un paylaşımı şu şekilde:
Türkiye'de ilk vaka tespit edildiği dakikadan itibaren Koronavirüs'e karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz. Milletimizin de desteği ile ilk andan bugüne kadar aldığımız önemli karalları bu görselde takip edebilirsiniz.

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