Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüsle mücadele kapsamında atılan adımlara ilişkin paylaşımda bulundu.

"Türkiye'de ilk vaka tespit edildiği dakikadan itibaren Koronavirüs'e karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz." ifadelerini kullanan Altun, vakanın ilk görüldüğü günden itibaren alınan kararları infografik olarak paylaştı.

Altun'un paylaşımı şu şekilde:

Türkiye'de ilk vaka tespit edildiği dakikadan itibaren Koronavirüs'e karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz. Milletimizin de desteği ile ilk andan bugüne kadar aldığımız önemli karalları bu görselde takip edebilirsiniz.