Bu bankalara borcu olanları sevindiren haber. Önceki gün kamu bankalarının başlattığı borç ertelemeye özel bankalar da katıldı. Birçok banka, korona virüs tedbirlerini açıkladı ve müşterilerinin kredi, kredi kartı ödemelerinin ertelendiğini duyurdu.
Ziraat Bankası, 31 Mart 2020 'de ödenmesi gereken taksit, faiz ve anaparayı ödemeyen firma ile bireysel müşterilerinin bu borçlarını ötelemesine fırsat verdi.
Vakıfbank tarafından yapılan açıklamada, 30 Haziran 'a kadar olan tüm kredi taksitleri ile ödemeler için esneklik yapıldığına yer verildi.
Halkbank tarafından yapılan açıklamada ise , 31 Mart 2020 tarihine kadar faiz, taksit, ve anapara ödemesi yapmayanların borçlarını ertelediğini duyurdu.
İş Bankası tarafından yapılan açıklamada, müşterilerin 30 Nisan 2020 tarihine kadar olan , ihtiyaç duyması halinde anapara/faiz/taksit ödemelerinin 30 Haziran' a erteleneceğini söyledi.
Denizbank tarafından yapılan açıklamada ise , bireysel ve ticari müşterilerinin 30 Nisan'a kadar olan ödemelerini 3 ay ertelediğini duyurdu.
QNB Finansbank yaptığı açıklamada kredi kullanan bireysel ve tüzel müşterilerin bankaya başvurmaları ve kredi anapara, faiz ve komisyon ödemelerini 3 ay erteleyebileceğini duyurdu.
Akbank: , açıklamasında Bireysel ve tüzel müşterilerin 30 Nisan 'a kadar olan ödemelerini, talep olması halinde mevcut koşullarla 30 Haziran 'a kadar erteleyecek.
Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan açıklamada ise, bireysel ve tüzel müşterilerin 30 Nisan' a kadarki borçlarının 30 Haziran 'a kadar ertelendiğine yer verildi.
Garanti BBVA 'da erteleme destek verdi ve müşterilerin ihtiyacına göre, kredi anapara, faiz ve taksit ödemelerini, herhangi bir ek koşul aranmaksızın, 30 Haziran 2020 tarihine kadar borçları ertelediğini duyurdu.
Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamada, " Salgından etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren firmaların ve bu firmalarda çalışan bireylerin nisan sonuna kadar olan taksit ödemeleri haziran ayına ötelenecek. Bireysel müşterilerin konut, ihtiyaç ve araç finansmanının nisan sonuna kadar olan taksit ödemeleri haziran ayına, kredi kartı borçları da 1 ay ötelenecek. Müşterilerin bugüne kadar kullandıkları finansman, ödemesiz dönem dahil mevcut vade yapısından daha uzun bir vadede yapılandırılacak." ifadeleri kullanıldı
Özel bankalardan sonra katılım bankaları da bu ertelemeye katıldı
Ziraat Katılım , talep halinde 31 Mart'a kadarki ödemeleri ertelediğini duyurdu.
Vakıf Katılım , tüm müşterilerinin borçlarını 30 Haziran 2020 tarihine kadar erteledi.
Emlak Katılım ise 31 Mart'a kadarki borçlarını ertelediğini duyurdu.
ZİRAAT BANKASI'NDAN İSTİHDAMI AZALTMAYANA İLAVE LİMİT
Ziraat Bankası'ndan dün yapılan açıklamada, şubelerin 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edeceği belirtilerek, vatandaşların ve iş dünyasının bu dönemde nakit akışlarında yaşayabilecekleri bozulmaya karşı bazı desteklerin devreye alındığı aktarıldı. Ziraat Bankası'nın destek uygulamaları şöyle:
1- 31 Mart 2020 tarihinde ödenmesi gereken dönem sonu taksit, faiz ve ana parasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin talepleri üzerine söz konusu ödemelerin ötelenmesine imkan verilecek.
2- Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan müşterilerin mevcut kredilerinin, 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle, uygun vadeli yapılandırma uygulamaları geliştirilecek.
3- Personel maaşlarını, Ziraat Bankası üzerinden ödeyen firmaların 2020 Şubat ayı sonu itibariyle mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla; gelecek 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verilecek.
4- Kredili müşteriler tarafından Ziraat Bankası üzerine keşide edilmiş çeklerinin ödenmesi amacıyla kullanılmak üzere; genel kredi limitleri artırılarak ilave nakit kredi limiti tahsis edilecek.
5- İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere; bankanın kurumsal kredi kartı ve DBS limiti bulunan müşterilerin kurumsal kart limitleri artırılacak.