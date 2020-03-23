Kredi kartı borcu biriken faizlere af mı geliyor? Banka kredisi ödenemeyen borçların faizleri silinecek mi? Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank müşterilerinin virüs salgını sürecini mali açıdan en az hasarla atlatabilmesi amacıyla hazırladıkları destek paketlerini devreye aldı. Ekonomistler kamu bankalarının öncülüğünde başlatılan koronavirüse karşı ekonomiye destek paketine, özel bankalardan gelecek güçlü destekle daha olumlu neticeler alınacağını belirtti. İstihdamın korunması amacıyla açıklanan yeni kredi destek imkanlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ekonomistler, "Virüs süreci bitene kadar kısa ve orta vadede reel sektörü ve tüketim tarafındaki bireyleri desteklemek ve korumak, virüs süreci sonrası normalleşmenin daha hızlı olması hedefleniyor" dedi.
BAKAN ALBAYRAK'TAN AÇIKLAMA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının devreye aldığı müşteri destek paketi uygulamalarına özel bankaların da eşlik edeceğine inandığını ifade etti.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından, kamu bankaları tarafından uygulamaya sokulan taksit, faiz ve ana para ödemelerinin ötelenmesi, kredi yapılandırması ve ilave limit tanınması gibi önlemler içeren paketi değerlendirdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak, vatandaşların işsiz kalmasının önüne geçebilmek ve iş gücü piyasasını ayakta tutmak için devreye alınan tedbirler kapsamında kamu bankalarının da sorumluluklarının gereğini yerine getirdiğini aktaran Albayrak, "Devlet-millet ve iş dünyası el ele bu badirenin üstünden geleceğiz. Kamu bankalarımızın bu değerli adımlarına özel bankalarımızın da eşlik edeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Koronavirüs salgınının ekonomiye olan etkilerini azaltmak, vatandaşlarımızın işsiz kalmasının önüne geçebilmek ve iş gücü piyasamızı ayakta tutmak için devreye almayı sürdürdüğümüz tedbirler kapsamında Kamu Bankalarımız da sorumluluklarının gereğini yerine getiriyor. https://t.co/CWB6qUhtdk— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 23, 2020
Bankalardan koronavirüse karşı ekonomiye destek paketleri
Ekonomistler, kamu bankaları öncülüğünde başlatılan ekonomiye destek paketinden, özel bankaların da güçlü desteğiyle daha olumlu neticelerin alınacağını, cesur, kararlı ve rasyonel adımların atılıp hanehalkı, reel kesim ve yatırımcılar nezdinde güveni yeniden tesis edilmesiyle yılın ikinci yarısının Türkiye ekonomisi için sanılandan daha iyi geçeceğini söyledi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından sosyal ve ekonomik sıkıntıların çözümü için hem hükümetler hem de merkez bankaları birbiri ardına önlemler alıyor.
Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'ndeki Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından "Ekonomik İstikrar Kalkanı" adını verdiği paketle 100 milyar liralık bir kaynak setini devreye aldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da salgının Türkiye ekonomisine olası olumsuz etkilerini hafifletmek için tedbirler alırken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) finansal kuruluşların müşterilerini mağdur etmemesi konusunda güçlü tavsiye karar aldı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) de ekonomik faaliyetin desteklenmesi yönünde üyelerine tavsiyede bulundu.
Kamu bankaları bu sabah reel sektöre, KOBİ'lere ve bireysel müşterilerine bu zorlu süreci atlatmak için önemli destekler sunarken, İş Bankası da bu yönde adımlar atan ilk özel banka oldu.
Ekonomistler, kamu bankalarının başlattığı ekonomiye destek paketlerine tüm özel sektör bankalarının da katkı sunmasıyla hem şirketlerin hem de bireysel müşteriler bu zorlu dönemi en az kayıpla atlatacağını vurguladı.
"NORMALLEŞMENİN DAHA HIZLI OLMASI HEDEFLENİYOR"
AA Finans Analisti ve stratejist Cüneyt Paksoy, ekonomik tedbirler ve açıklanan paketlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, virüs etkisiyle küresel piyasalarda kaos ve anomalinin global ölçekte tüm varlık fiyatlarını olumsuz etkilediğini belirtti.
Süreçle ilgili belirsizlik ve hasar tespitiyle ilgili rasyonel analiz yapabilmenin zorlaşmasının dolar endeksinin ekstra yükselişi ve diğer her türlü varlık fiyatının baskıda kalması sonucunu beraberinde getirdiğini söyleyen Paksoy, finans piyasaları üzerinde merkez bankalarının tekil ve koordine adımlarının şimdilik belirli ölçüde etkili olduğunu ifade etti.
Paksoy, reel sektör ve bireylerin ve kamusal dengelerin korunması içinde hükümetlerin siyasi tarafta daha etkili olarak mali önlemler ve destek paketleri açıklamaya devam ettiğinin altını çizdi.
2018'de yaşanan kur atağı sonrası 2019 mali disiplin ve dengelenme içerisinde koordine bir şekilde finansal ve mali tedbirleri proaktif şekilde uygulayan ve önemli sonuçlar alarak değişim sürecine geçen Türkiye'nin yaptıkları ve temel dayanak tezinin mevcut görünümde global ölçekte onanmış ve kabul edilmiş göründüğünü dile getiren Paksoy, şunları kaydetti:
"Mevcut durumda virüs etkisi sebebiyle yeni paketler ve önlemler açıklanırken, hem kazanımların korunması hem de bu süreci en az hasarla atlatılması amaçlanıyor. Bu doğrultuda alınan kararların sahada ilk etkilerini görebilmek için kamu bankaları bir kez daha öncülük ediyor. Borçların yükümlülüklerin belirli bir süre yönetilmesi ve ötelenmesi hedeflenirken, turizm benzeri sektörlere göre teşvik ve desteklerin de ayrı dizayn edileceği bir sürecin öncü sinyalleri de açıklanan kararlarda göze çarpıyor. İstihdamın korunması amacıyla açıklanan yeni kredi destek imkanları ile bir bütün olarak incelediğimizde virüs süreci bitene kadar kısa ve orta vadede reel sektörü ve tüketim tarafındaki bireyleri desteklemek ve korumak, virüs süreci sonrası normalleşmenin daha hızlı olması hedefleniyor."
Cüneyt Paksoy, kamu bankalarına diğer özel sektör bankalarının ve reel sektörün kendi çabalarının da katılımıyla, devletin de kamu desteğiyle birlikte düşünüldüğünde virüs etkisi tepe yapıp normalleşme gelene kadar koruyucu kalkan etkisinin kaldıraçlı bir şekilde gelişmesinin mümkün olabileceğini sözlerine ekledi.
"ÖZEL BANKALAR DA EN KISA ZAMANDA BENZER ADIMLAR ATMALI"
Virtus Glocal Yönetici Ortağı İnanç Sözer de Çin'de başlayıp tüm dünyaya yayılan virüsün etkileri nedeniyle, 12 yıldan sonra ilk defa global bir resesyon ile mücadele etmeye çalışılan bir dönemde olunduğunu söyledi.
Türkiye'nin hem sağlık hem ekonomi açısından bugüne kadarki süreci fena yönetmediğini değerlendiren Sözer, "Bugün, zorunlu olmadıkça evde kalma bilincini gösteren vatandaşları ve başta kamu otoritesi olmak üzere hem kamu hem özel bankaların desteğiyle ekonomik sorunları hafifletme konusunda koordineli bir reaksiyon verme zamanıdır." dedi.
Sözer, daha büyük bir koordinasyonun ise tıpkı 2008'deki yüzyılın krizinden çıkmayı sağlayan kritik başarı faktörü olan, G-20 çatısı altında yapılması gerektiğini vurguladı.
"Her ülke kendi çözümünü aradıkça, faiz indirimleri, verilen ilave likiditeler ve vergi teşvikleri sınırlı etki yapacaktır." diyen Sözer, nitekim finansal piyasalardaki süren stresin de, son dönemde alınan onca parasal ve maliye politikalarının yeterli olmadığını açıkça gösterdiğini ifade etti.
Sözer, şu değerlendirmelerde bulundu:
"G20 ülkeleri toplanıp koordineli bir şekilde merkez bankaları ve maliye politikaları çözümleri üretmedikçe, toparlanma ağır aksak olacaktır. Zira unutmamak gerekir ki, bu sefer finansal sektördeki çalkantıdan öte reel sektördeki bilanço krizi kaynaklı bir sorun yaşıyoruz. Bu nedenle reel sektörün satışlarına ve finansal performansına doğrudan odaklanan bir önlemler paketine acil ihtiyaç duyuluyor. Bu kapsamda 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' ve özellikle nisan sonuna kadar icra-iflasların durdurulmasından sonra, kamu bankalarının bugün açıkladığı kararlar oldukça yararlı ve takdire şayan önlemlerdir.
Özel bankaların da en kısa zamanda benzer adımlar atmasını ümit ediyorum. Makroekonomik açıdan bakıldığında, öncelik ne enflasyon ne bütçe açığı ve kamu borç stoku olmalı. Ülkece reel sektördeki olağanüstü sorunları çözmek için cesur adımlar atamazsak çok daha ağır bir tabloyla yüzleşmek zorunda kalacağız. Hal böyleyken, yükün büyük kısmı kamu bankalarına bırakıldığından, Hazine tarafından acilen kamu bankalarının sermayelerinin artırılması da yararlı bir adım olacaktır. Cesur, kararlı ve rasyonel adımlar atıp, hanehalkı, reel kesim ve yatırımcılar nezdinde güveni yeniden kazanabilirsek, yılın ikinci yarısının Türkiye ekonomisi için sanılandan daha iyi geçeceğini tahmin ediyorum."
VAKIFBANK'TAN "FİNANSAL İSTİKRAR KALKANI" KAPSAMINDA EKONOMİYE DESTEK
Öte yandan Vakıfbank da, tüm dünyayı etkisi altına alan corona pandemisine yönelik attığı adımlara bir yenisini daha ekledi. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nde (FİKKO) alınan tedbirler ve Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) tavsiye kararları doğrultusunda VakıfBank, müşterilerinin virüs salgını sürecini mali açıdan en az hasarla atlatabilmesi amacıyla 9 maddelik destek paketini devreye aldı.
Konuyla ilgili açıklama yapan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Salgında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hastalarımıza ise acil şifalar diliyoruz. VakıfBank olarak 65 yıldır toplumun her kesiminin yanında olduk. Bugün de birlik olmamız gereken zamanları yaşıyoruz. Ülkemiz ve milletimiz için zor olan bu süreçte hem iş dünyasının hem de bireysel müşterilerimizin yanında olmak üzere bir destek paketi hazırladık. Bu süreçten en az hasarla çıkmak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi.
Kredi vadelerinin ertelenmesinden mevcut kredilerin yeniden yapılandırılmasına kadar pek çok maddeyi barındıran pakette yer alan destekler ise şöyle:
1- Firmaların, 31 Mart devre sonu faizleri de dahil olmak üzere 30 Haziran 2020 tarihine kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanması,
2- İstihdam koruma amaçlı kredi taleplerini karşılamak amacıyla işletmelere '3 aylık maaş gideri' kadar uzun vadeli kredi kullandırılması,
3- İşletmelerin mevcut kredilerinin kendi nakit akışlarına uygun ve sektörel durumlarına göre ödemesiz dönemli olarak yeniden yapılandırılması,
4- Turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlere özgü kredilerin 12 aya kadar ödemesiz dönemli olarak yapılandırılması,
5- Firmaların vergi, SGK gibi kamusal ödeme yükümlülüklerini kolaylaştırmak amacıyla nakit yönetim limitlerinin artırılarak, bu limitlerden yapılacak ödemelere 3 ay ödemesiz, 12 aya kadar taksit imkanı verilmesi,
6- Firmalara ait Business Kartlarda limit artırımına gidilerek, maliyetsiz tedarik kapasitelerinin artırılması,
7- VBanko Çek ürünü limiti ve yaygınlığının artırılarak, bankacılık garanti imkanının dolaşıma sürülmesi yoluyla nakit ihtiyacının azaltılması ve maliyetsiz finansman imkanı sağlanması,
8- Bireysel kredi ihtiyacı olan vatandaşlarımızın kredi taleplerinin VakıfBank Mobil, İnternet Bankacılığı ve Sky Limitler üzerinden sağlanarak salgın riskine maruz bırakılmaması,
9- Bireysel kredi müşterilerinin taksit, kredi kartı ödemelerinin 3 aya kadar ötelenebilmesi.
VakıfBank Mobil, İnternet Bankacılığı ve ATM'ler üzerinden yapılamayan işlemler için VakıfBank şubeleri 09.00-17.00 saatleri arasında, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirlere uygun olarak çalışmaya devam edecek."
BİR DESTEK DE HALKBANK'TAN
Halkbank da Ekonomik İstikrar Kalkanı'na destek verdiğini , "31 Mart 2020 tarihine kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek.
Esnaf ve sanatkarların kullandıkları kredilerin nisan, mayıs ve haziran aylarında vadesi gelecek olan anapara ve faiz ödemeleri, ödeme vadelerinden itibaren 3 ay süreyle ve faizsiz ertelenecek.
Müşteriler, 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırabilecek. Ödemesiz dönem, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılabilecek" ifadeleriyle açıkladı.
İŞ BANKASI SON DAKİKA OLARAK DUYURDU!
İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre banka Türkiye'de de yayılım gösteren ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavirüs salgını nedeniyle devreye aldığı ekonomiye destek paketini açıkladı.
Müşterilerin 30 Nisan'a kadar ihtiyaç duyması halinde anapara/faiz/taksit ödemelerinin ilave bir koşul aranmaksızın 30 Haziran'a kadar ötelenmesine imkan verilecek.
Salgın sebebiyle mali bünyesi olumsuz etkilenen başta turizm, lojistik, AVM, perakende sektörleri olmak üzere sektör ayrımı olmaksızın her bir ihtiyaç, vaka bazında değerlendirilerek ödemesiz dönem dahil gerekli tüm destek verilecek.
KOBİ'lerin ve mikro işletmelerin, tabana yaygın yararlanmasını teminen, salgın öncesi girdiği ticari yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla mevcut limitlerle desteklenmesi ve gerekirse ilave limit için de azami çaba gösterilecek.
Maaş anlaşmalı olsun olmasın banka müşterilerinin gelecek 3 aya ait maaş ödemelerini herhangi bir istihdam azaltımı yapmamaları kaydıyla gerekirse ilave limit tahsisi suretiyle ödenmesine katkı sağlanacak.
Dijital kanallar üzerinden yapılacak EFT/havale işlemlerinden 30 Nisan'a kadar (karttan karta havale dahil) hiçbir banka müşterisinden ücret alınmayacak.
Sağlık ve gıda başta olmak üzere, müşterilerin alışveriş anında ihtiyaç duyması halinde kredi kartı limitlerinde artırıma gidilecek. POS ve Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) ücretleri 3 ay boyunca ötelenecek.
Bireysel müşterilere, tüketici kredisi, kredi kartı ve ek hesap ödemelerini 3 ay boyunca öteleme imkanı getirilecek.
İş Bankası, bu tedbirler manzumesi ile sınırlı olmamak ve başta işini kaybeden vatandaşlara sağlanacak kolaylıklar olmak üzere, "Türkiye'nin Bankası" olarak ülkenin içine girdiği zorlukları aşmak için yapıcı ve çözümcü anlayışını bugüne kadar olduğu gibi sürdürerek her türlü ilave tedbiri alacak.
VAKIF KATILIM'DAN KREDİLERDE ESNEKLİK!
Vakıf Katılım, bireysel ve kurumsal fon kullanan müşterilerin talepleri üzerine, 30 Haziran'a kadarki taksit ödemelerinde esneklik sağlayacak. Vakıf Katılım, turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlere özgü fon kullandırımlarının 12 aya kadar ödemesiz dönemli olarak yapılandırılacağını bildirdi.
QNB FİNANSBANK DA KATILDI
QNB Finansbank, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kişi ve kurumların yaşadıkları ekonomik sıkıntılara destek olmak amacıyla, kredi kullanan bireysel ve tüzel müşterilerine ödemeleri için erteleme imkanı sunuyor.
QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, kredi kullanan bireysel ve tüzel müşteriler, ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda bankaya başvurarak kredi anapara, faiz ve komisyon ödemelerini 3 ay erteleyebilecek.
Ayrıca, dönemsel olarak etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren tüzel müşterilerden de nakit akış problemi yaşayanlara, 6 ay ila 1 yıl ödemesiz dönem içerecek şekilde yapılandırma imkanı sağlanacak.
Kredilerinde erteleme talep eden müşteriler çağrı merkezi üzerinden başvuru yapabilecek.
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