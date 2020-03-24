



KAMU ÖNCÜ OLDU

Müşterilerinin Coronavirüs salgını sürecini mali açıdan en az hasarla atlatabilmesi amacıyla destek paketi hazırlayan bankalar; ödemelerin ötelenmesi, yapılandırma ve ilave limit gibi önlemleri devreye aldı. Bu konuda ilk adım ise kamu bankalarından geldi...



HALKBANK

31 Mart'a kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek.

Esnafın talep etmesi halinde kredilerinin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vadeleri gelecek olan anapara ve faiz ödemeleri, ödeme vadelerinden itibaren 3 ay ve faizsiz ertelenecek.

Müşterilere, 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırma imkanı sunulacak. Ödemesiz dönem, dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılabilecek.

Firmalara, istihdamlarını Şubat sonuna göre azaltmamaları şartıyla gelecek 3 aylık dönem boyunca personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti verilecek.