Türkiye, Coronavirüs salgınına karşı örnek bir mücadele sürdürürken; tüm kesimler el ele verdi. Bankalar dün arka arkaya açıkladığı destek adımlarıyla, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 milyarlık Ekonomik İstikrar Kalkanı ile devam eden milli seferberliğe omuz verdi. Virüs salgını sürecinin mali açıdan en az hasarla atlatılabilmesi için destek paketleri devreye alındı. İlk adım kamu bankalarından geldi. Bankalar, istihdamını azaltmayan firmalara ilave kredi limiti açtı. İhtiyaç duyan işletmelere ek kredi limiti sağlanacak, borçlar ötelenecek. Bireysel müşterilere de tüketici kredisi, kredi kartı ve ek hesap ödemelerini 3 ay boyunca öteleme imkanı sunulacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının sorumluluklarının gereğini yerine getirdiğini belirterek, "Devlet-millet ve iş dünyası el ele bu badirenin üstünden geleceğiz. Kamu bankalarımızın bu değerli adımlarına özel bankalarımızın da eşlik edeceğine inanıyorum" dedi. Bu çağrının ardından destek paketi açıklayan bankalar arasına İş Bankası, Akbank ve QNB Finansbank da katıldı.
KAMU ÖNCÜ OLDU
Müşterilerinin Coronavirüs salgını sürecini mali açıdan en az hasarla atlatabilmesi amacıyla destek paketi hazırlayan bankalar; ödemelerin ötelenmesi, yapılandırma ve ilave limit gibi önlemleri devreye aldı. Bu konuda ilk adım ise kamu bankalarından geldi...
HALKBANK
31 Mart'a kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek.
Esnafın talep etmesi halinde kredilerinin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vadeleri gelecek olan anapara ve faiz ödemeleri, ödeme vadelerinden itibaren 3 ay ve faizsiz ertelenecek.
Müşterilere, 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırma imkanı sunulacak. Ödemesiz dönem, dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılabilecek.
Firmalara, istihdamlarını Şubat sonuna göre azaltmamaları şartıyla gelecek 3 aylık dönem boyunca personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti verilecek.
VAKIFBANK
Firmaların, 31 Mart devre sonu faizleri de dahil olmak üzere 30 Haziran'a kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanacak.
İstihdam koruma amaçlı kredi taleplerini karşılamak amacıyla işletmelere 3 aylık maaş gideri kadar uzun vadeli kredi kullandırılacak.
İşletmelerin kredileri, nakit akışına uygun ve sektörel durumuna göre ödemesiz dönemli olarak yeniden yapılandırılacak.
Firmaların nakit yönetim limitleri artırılacak.
Bireysel kredi müşterilerinin taksit, kredi kartı ödemeleri 3 aya kadar ötelenebilecek.
ZİRAAT BANKASI
31 Mart'ta ödenmesi gereken dönem sonu taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin talepleri üzerine söz konusu ödemelerin ötelenmesine imkan verilecek.
Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan müşterilerin mevcut kredilerine, 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle, uygun vadeli yapılandırma uygulamaları geliştirilecek.
Personel maaşlarını banka üzerinden ödeyenlere, istihdamını azaltmamaları kaydıyla önümüzdeki 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verilecek.
ZİRAAT KATILIM
Müşterilerin talep etmeleri halinde 31 Mart'a kadar ödenmesi gereken taksit, kâr payı ve anapara ödemeleri ötelenecek.
Uygun vadeli yapılandırma uygulamaları geliştirilecek.
İstihdamını koruyanlara ilave limit imkanı verilecek.
VAKIF KATILIM
Fon kullanan müşterilerin talepleri üzerine, 30 Haziran'a kadarki taksitlerde esneklik sağlanacak.
İşletmelerin kullanmış olduğu mevcut fonlar yapılandırılacak.
İşletmelerin istihdam koruma amaçlı fon talepleri karşılanacak.
ÖZEL BANKALAR DEVREDE
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Müşterilerin 30 Nisan'a kadar ihtiyaç duyması halinde; anapara/faiz/ taksit ödemeleri 30 Haziran'a kadar ötelenecek.
Banka müşterilerinin önümüzdeki 3 aya ait maaş ödemelerinin herhangi bir istihdam azaltımı yapmamaları kaydıyla gerekirse ilave limit tahsisi suretiyle ödenmesine katkı sağlanacak.
Bireysel müşterilere; tüketici kredisi, kredi kartı ve ek hesap ödemelerini 3 ay boyunca öteleme imkanı getirilecek.
AKBANK
Bireysel ve tüzel müşterilerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri 30 Haziran'a kadar ötelenebilecek.
Mobil, internet şube ve ATM üzerinden gerçekleştirilecek EFT ve havale işlemleri 30 Nisan'a kadar ücretsiz.
DENİZBANK
TALEP edenlerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri 30 Haziran'a kadar ötelenebilecek. Mobil, internet şube, ATM, fastPay ve İletişim Merkezi üzerinden EFT-havale ücretsiz gerçekleştirilecek.
QNB FİNANSBANK
Kredi ödemeleri 3 ay ertelenebilecek.
Tüzel müşterilere 6 ay ile 1 yıl ödemesiz dönemli içerecek şekilde yapılandırma imkanı sağlanacak.
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