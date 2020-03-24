



İş yatırım'ın, "Fed'den hayat öpücüğü…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Fed'in güçlü adımı sonrası ABD'den başlayarak Avrupa ve Asya'ya yayılan sert bir yükselişle güne başlıyoruz. Fed'in ekonomik durgunluğun finansal krize yol açmasını engellemek için - şirketler kesimine finansman sağlamak dahil- ne gerekirse yapacağını açıklaması sonrası küresel risk iştahı güçleniyor.









"İtalya'da yeni vaka ve can kaybının azalmaya başlaması da moralleri düzeltiyor.

"Türkiye varlıklarının küresel risk iştahındaki iyileşmeye paralel değer kazanarak güne başlamasını bekliyoruz. ABD vadelileri ve DXY dolar endeksindeki gerileme Borsa İstanbul'da yüzde 2-3 bandında bir yükselişe işaret ediyor. Türkiye devlet ve şirket euro-tahvillerinde de

kademeli değer artışları öngörüyoruz.