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    • Ekonomi
    • 24.03.2020 10:28
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    • 24.03.2020 10:28
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    'nin 100 Bin 'nde kuralar ertelendi

    'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün 'de görülmesinin ardından Çevre ve bir dizi önlem aldı. Bakanlık (), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "100 Bin "nde, hak sahibi olamayanların başvuru bedellerinin şubelerinden iadesi sırasında oluşabilecek sağlık riski nedeniyle kuraları erteledi.

    Bakanlık TOKİ'nin o kuralarını erteledi

    Çevre ve (), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "100 Bin "nde, hak sahibi olamayanların başvuru bedellerinin şubelerinden iadesi sırasında oluşabilecek sağlık riski nedeniyle kuraları erteledi.

    TOKİ'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, küresel çapta yaşanan ve 'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs salgınına karşı tüm kurumların etkin ve koruyucu önlemler aldığı hatırlatıldı.

    "Devletimizce bugüne dek alınan ve alınacak tedbirler kapsamında, kuraları sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınladığımız 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projemizde, hak sahibi olamayan vatandaşlarımızın başvuru bedellerinin banka şubelerinden iadesi sırasında oluşabilecek sağlık risklerini engelleme amacıyla kuralar ertelenmiştir." ifadesine yer verilen açıklamada, kura tarihlerinin daha sonra web sayfası ve sosyal medya hesaplarından ilan edileceği bildirildi.

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