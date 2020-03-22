Acıbadem Hastanesi Başhekimi Çağlar Çuhadaroğlu'nun İtalya'da Padova Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencisi kızı Doğa Çuhadaroğlu, korona virüsünün ilk ortaya çıktığı günden itibarenyaşadıklarını Yeni Asır'a anlattı. Bu sabah itibari ile 14 günlük izole karantina süresi dolacak olan Doğa Çuhadaroğlu, "İtalyanlar bu işi ciddiye almadılar, faturasını ağır ödüyorlar. Bırakın dışarıdan yemek yemeyi, su bile almadan ülkeme kadar aç susuz geldim. Milano'daki arkadaşımın attığı yol ortasında ölen İtalyan kadının fotoğrafını görünce korkum iki katına çıktı" dedi.



"AĞZIMA ATKI SARDIM"

İtalya'da Veneto bölgesinde Venedik'e yakın bir üniversite kentinde yaşadığını belirten Çuhadaroğlu "Ülkedeki ilk vakaların görüldüğü yerlerden biri de Padova. İyi bir hastanesi olduğundan birçok ağır hasta buraya gönderildi. Normalde sınavıma girip Almanya'da tatile çıkacaktım ama sınavın ertelenmesi yüzünden Padova'da kaldım. İlk hastayı öğrendiğimin ertesi günü ağzıma atkı sararak markete gittim. Markette çoğu ürün tükenmişti. bulmak mümkün değildi. Olabildiğince evde duruyorduk ve dışarı çıkarken hep plastik eldiven kullanıyorduk" dedi. Doğa Çuhadaroğlu, İtalya'dan Almanya'ya, oradan da Türkiye'ye uzanan korku dolu yolculuğunun detaylarını şöyle anlattı:



MASKE VE GÖZLÜK...

Padova'dan Almanya Frankfurt'a uçakla yakınlarımın yanına gittim. Oradan İstanbul'a dönmek için babamın koordinesi ile harekete geçtik. Frankfurt Havaalanı'ndayken en çok dikkatimi çeken ise maske, eldiven, hatta gözlük ile dolaşan insanların Çinli veya İtalyan olmalarıydı. Öbür ülkelerin insanları rahatlıkla dolaşıyorlardı.



HUZUR TÜRKİYE'DE

Frankfurt Havalimanı'nda çok yabancı vardı. 2 saat 40 dakika süren yolculuk korku doluydu. Ne uçakta ne hava limanında su bile içmedim. Kimse ile göz göze bile gelmemeye, kimse ile yakınlaşmamaya çalıştım. Maske ve eldivenle yolculuk yaptım. İstanbul'a geldiğim o an tarifi olmayan bir duyguydu. İtalya'da hükümet önlemleri geç aldı. Türkiye'de ise erken önlem alındığı için kendimi daha huzurlu ve mutlu hissettim.



"İTALYA VE TÜRKİYE KIYASLANAMAZ"

Salgın konusunda İtalya ve Türkiye'yi kıyaslamanın doğru olmadığını belirten Doğa Çuhadaroğlu, "İtalya'da insanlar gezmeye devam etti ve virüs kısa sürede yayıldı. Türkiye'de önlemlerin çok daha kısa sürede alındığını düşünüyorum. Ancak duyduğum kadarıyla bazı insanlar gezmeye devam ediyor. Lütfen bunu yapmayın. İtalya örneği var, ders alın. Yapanı da uyarmak bir vatandaşlık görevidir" dedi.



KARANTİNA KOLAY DEĞİL AMA ŞART

Türkiye'ye döndükten sonra karantinaya girdiğini belirten Çuhadaroğlu, "Dürüst olmak gerekirse karantina süreci kimse için kolay değil. Ancak arkadaşlarımla, ailemle görüntülü konuşma yaparak birbirimize destek olduk. Bazı günler normal hayatım devam ediyormuş gibi erken kalktım, dışarıya çıkarken giydiğim kıyafetleri giydim. Okulumun online olarak devam etmesi, istediğimde tüm dünyaya erişebilmem yalnız olmadığımı, hayatın aynen devam ettiğini gösteriyordu bana" dedi.

Yeni Asır/Fatih Şendil