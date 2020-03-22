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    • 22.03.2020 07:39
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    • 22.03.2020 07:41
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    Ünlüler dolandırıcılığına ortak oldu! , , , , hakkında soruşturma

    Çin'den dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından "küresel salgın" ilan edilen dolandırıcıları da harekete geçirdi. Koronavirüse karşı etkili olduğu iddia edilen bir ürünün , , , , ünlüler aracılığı ile reklamı yapıldı. Herhangi bir onayı bulunmayan ürünün web sitesinin kayıt adresinde "yalan dolan mahallesi" yazıldığı görülürken, ünlülerin dolandırıcılığa aracılık etmesi büyük tepki çekti. Elde edilen bilgilere göre göre yanıltıcı bilgilerden dolayı Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı inceleme başlattı. Menajer Erol Köse savcılığın Seda Sayan ve Şeyma Subaşı'ya soruşturma açtığını duyurdu.

    Ünlüler koronavirüs dolandırıcılığına ortak oldu

    Şeyma Subaşı, Seda Sayan, Seren Serengil, Seray Sever, Ebru Akel ve Seda Akgül; Instagram hesaplarından paylaşım yaparak "No-Attack" isimli bir gıda takviyesini tanıttı. Ünlü isimler bu ürünün tanıtımını yaparken, enfekte olunduğunda dahi ürünün koronavirüse karşı bağışıklık kazandırdığı iddiasında bulundular.

    Süreç ilk olarak Şeyma Subaşı'nın paylaştığı hikaye ile başladı. Subaşı, Instagram hesabından, "Son zamanlarda koronavirüs biliyorsunuz ki tüm dünyayı çok fazla etkiledi. Hepimiz aslında sağlığın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha anlamış olduk... Son zamanlarda, No Attack dediğim bu gıda takviyesi ürünü kullanıyorum. Bu ürüne eczaneden ulaşabilir, ya da online olarak alabilirsiniz." dedi.

    Paylaşımının ardından Subaşı, ürünü Instagram üzerinden tanıtan hesabı etiketledi ve ürünün satıldığı web sitesinin adresini paylaştı. Ürün Subaşı'nın bu paylaşımından sonra ilgi odağı haline geldi.


    *Ünlüler reklam yaptı

    AYNI ELDEN ÇIKMIŞ PAYLAŞIMLAR
    Milyonlarca takipçisi olan diğer ünlüler de Subaşı'nın yaptığına benzer bir şekilde No Attack isimli ürün hakkında paylaşım yaparak, ürünün Instagram hesabını ve web sitesini duyurdu. Şu ana dek; Şeyma Subaşı, Seray Sever, Ebru Akel, Seda Sayan, Seren Serengil ve Seda Akgül ürün hakkında paylaşım yapan ünlüler.

    Aynı elden çıkmışcasına aktarılan sözler diğer ünlülerin paylaşımlarında da devam etti. Bu paylaşımlar ile birlikte ürün dikkat çekti ve insanlar araştırmaya başladı.


    *Ürünün sitesi şüphe uyandırıyor

    ÜRÜNÜN ADRESİ: YALAN DOLAN MAHALLESİ
    Sitesi 16 Mart günü açılan ürünün bilgileri arasında en dikkat çekici detay ise sayfanın kayıtlı olduğu adres oldu. Şirketin adresine 'Yalan Dolan Mahallesi' yazdığı tespit edilirken bunun sosyal medyada paylaşılmasından sonra şirketin kayıtlı adresi değiştirdiği ortaya çıktı.


    *Ürünün onayı yok

    ÜRÜNÜN ONAYI BULUNMUYOR
    Ürün üzerinde Sağlık Bakanlığından 'onaylı' olduğuna dair hiçbir ibare bulunmazken ürünün reklamlarında kullandığı doktorun da konudan haberi olmadığı ortaya çıktı. No Attack adlı ürünü bulmak için eczaneleri dolaşan Teknosafari ekibi eli boş döndüğünü belirtirken ürünün Tarım Bakanlığının onayladığı 'Takviye Gıdalar' listesinde de bulunmadığı ortaya çıktı.


    *Doktor açıklama yaptı

    Ürünün fotoğraflarını kullandığı Doç.Dr. Aslıhan Yazıcıoğlu, İnstagram hesabından yaptığı açıklamada 'Ürün ile hiçbir ilgim yoktur. Bilginize' notunu paylaştı.


    *Erol Köse'den soruşturma iddiası

    ÜNLÜLERE SORUŞTURMA
    Erol Köse'nin İnstagram hesabından iddia ettiğine göre de bakanlık ürünün reklamını yapan ünlüler hakkında soruşturma açtı

    Köse instagram hesabında şunları yazdı:
    "Savcılık Seda Sayan ve Şeymaya soruşturma açtı, ilaç ruhsatı olmayan @noattack_ adlı ölümcül zararlı ilacı para için sahtekarca tanıtıp coronaya yararlıymış havası verdiler, @drfahrettinkoca ile görüşüldü. Bakanlık olaya el koydu, ürünü üreten Cüneyt Alacacı ve oğlu Bilgehan Alacacı'nın sahte ilaç işinde yeni olmadıkları iddia edildi. Herkes yaysın kimse kullanmasın! Corona fırsatçıları, Tarım Bakanlığından ot / takviye ruhsatı alıp virüsü öldürür diye ilaçmışcasına endikasyon belirtip Sağlık Bakanlığı izni ve testleri olmayan ürün satan sahtekarlara göz açtırmayan savcılık olaya el koydu. Seda Sayan ve Şeyma'ya hem para hem hapis cezası gelebilir fırsatçılar her an yurt dışına kaçabilir! Dikkat et ve yay!"

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    Haberler Magazin Ünlüler koronavirüs dolandırıcılığına ortak oldu! Şeyma Subaşı, Seda Sayan, Seren Serengil, Ebru Akel, Seda Akgül hakkında soruşturma
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