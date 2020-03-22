

*Ünlüler reklam yaptı

AYNI ELDEN ÇIKMIŞ PAYLAŞIMLAR

Milyonlarca takipçisi olan diğer ünlüler de Subaşı'nın yaptığına benzer bir şekilde No Attack isimli ürün hakkında paylaşım yaparak, ürünün Instagram hesabını ve web sitesini duyurdu. Şu ana dek; Şeyma Subaşı, Seray Sever, Ebru Akel, Seda Sayan, Seren Serengil ve Seda Akgül ürün hakkında paylaşım yapan ünlüler.

Aynı elden çıkmışcasına aktarılan sözler diğer ünlülerin paylaşımlarında da devam etti. Bu paylaşımlar ile birlikte ürün dikkat çekti ve insanlar araştırmaya başladı.