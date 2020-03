*Erol Köse'den soruşturma iddiası

ÜNLÜLERE SORUŞTURMA

Erol Köse'nin İnstagram hesabından iddia ettiğine göre de bakanlık ürünün reklamını yapan ünlüler hakkında soruşturma açtı

Köse instagram hesabında şunları yazdı:

"Savcılık Seda Sayan ve Şeymaya soruşturma açtı, ilaç ruhsatı olmayan @noattack_ adlı ölümcül zararlı ilacı para için sahtekarca tanıtıp coronaya yararlıymış havası verdiler, @drfahrettinkoca ile görüşüldü. Bakanlık olaya el koydu, ürünü üreten Cüneyt Alacacı ve oğlu Bilgehan Alacacı'nın sahte ilaç işinde yeni olmadıkları iddia edildi. Herkes yaysın kimse kullanmasın! Corona fırsatçıları, Tarım Bakanlığından ot / takviye ruhsatı alıp virüsü öldürür diye ilaçmışcasına endikasyon belirtip Sağlık Bakanlığı izni ve testleri olmayan ürün satan sahtekarlara göz açtırmayan savcılık olaya el koydu. Seda Sayan ve Şeyma'ya hem para hem hapis cezası gelebilir fırsatçılar her an yurt dışına kaçabilir! Dikkat et ve yay!"