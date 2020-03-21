Emekliye 1.500 lira Nisan'da! İşte emekli, yaşlı, çalışanlar ve tüm vatandaşlara özel süper önlemler paketi





İŞÇİLERİNİ KORU MAAŞ DEVLETTEN

Coronavirüs'ten etkilenen tekstilden perakendeye, konaklamadan sinematiyatroya, özel kreşten gündüz bakımevine, ulaşımdan yiyecek-içecek sektörüne kadar geniş bir alanda üretime ara veren veya işletmesini kapatan patronların istihdamı koruma kaydı ile işçilerinin 3 aylık maaşını (brüt maaşın yüzde 60'ı) devlet ödeyecek. Bakan Selçuk, hem işverene hem de çalışana destek için kısa çalışma ödeneği ve telafi çalışmasını devreye aldıklarını belirterek, "Kısa çalışma ödeneği, işin belli periyotlarda durdurulması veya yavaşlatılması durumunda devreye giren bir ödeneğimiz. Biz bunun bütün sektörlere daha fazla fayda sağlaması için belirli koşullarında esneklikler de sağlayacağız" diye konuştu.