Coronavirüs tehdidine karşı tarihi hamle: 100 milyarlık kalkan

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , "Salgın nedeniyle 3 hafta evde kalın" dedi. Başkan Erdoğan, Coronavirüs nedeniyle yaşanan sıkıntılı günlere karşı ekonomik desteği açıkladı. 100 milyar liralık bir kaynak müjdesi verdi.En düşük emekli maaşı 1.500 liraya yükseltildi.Emekli bayram ikramiyesi Nisan başında ödenecek.İhtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım yapılacak.Esnaf ve sanatkârların Halkbank'a olan kredi borçları 3 ay süreyle ertelendi.Stopaj gibi kaynağında yapılan kesintilerin ödemeleri 3 ay ötelendi.Kredi Garanti Fonu limiti 25 milyar liradan 50 milyar liraya yükseltilecek.

PerakendeAVMDemirÇelikOtomotivLojistik- UlaşımSinema-TiyatroKonaklamaYiyecek-İçecekTekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizasyon sektörleri için muhtasar ve kdv tevkifatı ile SGK primleri Nisan, Mayıs ve Haziran ödemeleri 6'şar ay ertelendi.Lise ve üniversiteye giriş sınavları ileri bir tarih ertelenebilir.Sağlık Bakanı Koca, virüsten 2. ölümün gerçekleştiğini söyledi. Vaka sayısının ise 191'e çıktığını belirtti.Salgın ilk kez bir çocukta çıktı. İngiltere'de 9 aylık Cassian, Coronavirüs'e yakalandı.Coronavirüs NBA'e de sıçradı. Brooklyn Nets, 4 oyuncusunun testinin pozitif çıktığını açıkladı. Onlardan biri de Kevin Durant!Akademik eğitim dijital ortama geçti. YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversitelerin 23 Mart'ta uzaktan eğitime başlayacağını söyledi.İtalya'da insanlar evden dışarı adım atmadı. Venedik Büyük Kanal bölgesi, sadece yunuslar ve kuğulara kaldı!Corona kabusu İstanbul'u da sardı. Sosyetik semtler ve mekanlar boş kaldı.Sokaklarda in cin top oynadı.Sosyetiklerin uğrak mekanı kafeler değil eczaneler oldu. Akmerkez Eczanesi doldu.İtalya'da yaşayan sosyetik fotoğrafçı Merve Hasman Salvatori, dehşeti ağlayarak anlattı: 10 gündür cehennemin içindeyim. Bu normal grip gibi değil...

urtdışından

İtalya'da ölü sayısı 3 bine yaklaştı. Ülkede okuyan Elif Canbazoğlu Türkiye'yi uyardı: Burada insanlar salgın yokmuş gibi yaşadı. Sonuç ortada. Hafife almayın...Hadise, halasını kaybetti. Salgın nedeniyle Belçika'ya gidemedi. Acısını sosyal medyadan dile getirdi:Halamın yeri benim için bambaşka, ikinci anne dediğim... Yanına uçamamak beni mahvediyor şu an...Yurdum insanının virüsle imtihanı güldürdü! Tokat'ta, bir pazarcının sigara için geliştirdiği yöntem düşündürücüydü.Coronavirüs paniği meydanları boşalttı. Ancak en riskli görünen 60 yaş üstü vatandaşlarımız meydanlara akın etti. Yaşlılarımız, "Bize bir şey olmaz" diyerek Coronavirüs'e rest çekti.saran Coronavirüs salgını sonrası, vaka sayısının 98'e çıktığı ve 89 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği Türkiye'de de 60 yaş üstü kişilerin evden çıkmamaları konusunda sık sık uyarılar yapılıyor. Ancak bu uyarılar karşılık bulmuyor.Başta İstanbul olmak üzere birçok kentte meydanlar boşalırken, bu durumu fırsat bilen yaşlılar sokağa çıktı.giden, parklarda toplanarak saatlerce sohbet eden yaşlılara tepki de var. Uzmanlar, "Coronavirüs'ün ölümcül seyrettiği vakalar genellikle; yaşlılar ve doğal olarak bağışıklık sistemleri zayıf olanlar" yorumunu yaptı.İçişleri Bakanlığı, dün gece saat 00.00'dan itibaren Edirne ve Kırklareli'nden Yunanistan ile Bulgaristan'a açılan kara ve demir hudut kapılarının giriş-çıkışlara kapatıldığını açıkladı.gelen vatandaşlar için uygulanan karantina tedbirlerinde şaşırtan bir olay yaşandı. Paris'ten gelen bir kadın hiçbir tedbir alınmadan yolcuları karantina yurtlarına taşıyan otobüsten indirildi, özel araçla bölgeden uzaklaştırıldı. Söz konusu kadın yolcunun KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi'nin kızı Güzide Sofi olduğu ortaya çıktı.

Mustafa Sofi, açıklamalarda bulundu. Mustafa Sofi, "Kendimizi bu olayların içerisinde bulduk konuşacak durumda da değilim. Kızım Türkiye'de karantinada. Çocuğum Kıbrıs'a gelmek için uçağa bindi buraya geliyorken sosyal medyada bu olaylar paylaşıldı. Burada mağdur durumda olan biziz. Ayrıcalık mümkün değil" dedi.Güzide Sofi, yaşananlarla ilgili konuşmak istemedi.gibikurumsal işletmelerden,nargilecafeler,çalgılı ve canlımüzikli mekanlar,barlar vegece kulüplerinekadar birçokdükkan,Coronavirüsüönlemleri kapsamındafaaliyetlerinearaverdi. Ancakeczaneler enyoğun günleriniyaşamayabaşladı.

talya'da

Bakanı Fahrettin Koca, Corona'dan ikinci ölümün gerçekleştiğini açıkladı. Koca, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün (dün) sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim" dedi.28 yaşındaki Yonca Akyol adlı Türk kadın, virüs nedeniyle can verdi. İngiltere'nin başkenti Londra yaşayan Hayri Ergönül (55) ile Kıbrıs Türkü 81 yaşındaki Elmaziye Kanlı da Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.dün 475 kişi dahavirüsten hayatınıkaybetti. Böylecekurban sayısı 2978'eyükseldi. Ülkede vakasayısı da 4 bin 207artışla toplam 35 bin713'e çıktı.Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'ndeki tarihi Coronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı' nda ekonomik yönden alınan tedbirleri de açıkladı:, AVM, DemirÇelik, Otomotiv, Lojistik- Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik- Organizayon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primleri Nisan, Mayıs ve Haziran ödemeleri 6'şar ay ertelendi.vergisi Kasım ayına kadar uygulanmayacak.kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle ertelendi.taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranı yüzde 18'den yüzde 1'e indirildi.salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelenecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanacak.geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verilecek.dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatk‚rların Halkbank'a olan kredi borçları, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemeleri 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek.Garanti Fonu limitini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartılacak, kredilerde önceliği gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ'lere verilecek.için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketleri devreye alınması teşvik edilecek.altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktar yüzde 80'den yüzde 90'a çıkartılacak, asgari peşinat yüzde 10'a düşürülecek.yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline "mücbir sebep" notu düşülmesi sağlanacak.gibi kaynağında yapılan kesintilerin ödemelerini içeren muhtasar beyannamelerin süreleri 3 ay ertelenecek.ücret desteği devam edecek.esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale getirilmesi temin edilecek.Çalışma Ödeneği devreye alınacak, bundan faydalanmak için gereken süreçler kolaylaştırılacak ve hızlandırılacak. Böylece faaliyetine ara veren iş yerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verirken, işverenlerin de maliyeti azaltılmış olacak.düşük emekli maaşı 1.500 liraya yükseltilecek.bayram ikramiyesi Nisan ayı başında ödenecek. Yine emeklilerin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılması sağlanacak., Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayrılacak.İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkartıyoruz.tedarik zincirlerindeki aksama ihtimaline karşı hem üretimde, hem de perakende de belirlediğimiz önceliklere göre alternatif kanallar geliştireceğiz.başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılarımız için, sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programını devreye alıyoruz.



20 BİN ÖĞRETMENE ATAMA MÜJDESİ

Başkan Erdoğan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada atama bekleyen öğretmenlere büyük müjdeyi verdi. Erdoğan, dünya piyasalarının salgın nedeniyle durduğu bu dönemde, 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirildiğini ve istihdamın artırılmasına devam edileceğini duyurdu.







YENİ PAKETLER DEVREYE GİRER

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "100 milyar liralık mali desteğin yanında piyasaların likidite ve finansman endişesini de büyük oranda rahatlatıyoruz" dedi ve ekledi: Zamanla ihtiyaç duyulan alanlarda yeni paketler, yeni adımlar da devreye girebilecektir.







5 YILDIZLI KARANTİNA

KKTC'deki Salamis Bay Otel'de bugüne kadar 39 kişide Coronavirüs testi yapıldı. Testler sonucunda 18 Alman turistte virüs tespit edildi. Hastalar, ambulanslarla Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karantina altında tutulan Salamis Bay Otel'de kalan turistler zaman zaman kaldıkları odaların balkonlarına çıkıyor. Otelde maskeli çalışanlar, odaların kapılarına kadar servis yapıyor.







Oteldeki turistler teşekkür videosu gönderdi. Bir turist odasından çıkarak personelle dans etti.







14 günlük karantina süresini pazar akşamı tamamlayacak olan turistler ülkelerine gönderilecek.



Turistlerin ihtiyaçları Sivil Savunma ve Kızılay tarafından karşılanıyor.

