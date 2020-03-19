Coronavirüs tehdidine karşı tarihi hamle: 100 milyarlık kalkan

En düşük emekli maaşı 1.500 liraya yükseltildi.
Emekli bayram ikramiyesi Nisan başında ödenecek.
İhtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım yapılacak.
Esnaf ve sanatkârların Halkbank'a olan kredi borçları 3 ay süreyle ertelendi.
Stopaj gibi kaynağında yapılan kesintilerin ödemeleri 3 ay ötelendi.
Kredi Garanti Fonu limiti 25 milyar liradan 50 milyar liraya yükseltilecek.
TÜM SEKTÖRLERE BORÇ ERTELEMESİ
Perakende
AVM
DemirÇelik
Otomotiv
Lojistik- Ulaşım
Sinema-Tiyatro
Konaklama
Yiyecek-İçecek
Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizasyon sektörleri için muhtasar ve kdv tevkifatı ile SGK primleri Nisan, Mayıs ve Haziran ödemeleri 6'şar ay ertelendi.
DURUMA GÖRE SINAV TARİHLERİ DEĞİŞEBİLİR
Lise ve üniversiteye giriş sınavları ileri bir tarih ertelenebilir.
2. ACI HABER
Sağlık Bakanı Koca, virüsten 2. ölümün gerçekleştiğini söyledi. Vaka sayısının ise 191'e çıktığını belirtti.
COVID-09
Salgın ilk kez bir çocukta çıktı. İngiltere'de 9 aylık Cassian, Coronavirüs'e yakalandı.
SALGIN POTAYA GİRDİ
Coronavirüs NBA'e de sıçradı. Brooklyn Nets, 4 oyuncusunun testinin pozitif çıktığını açıkladı. Onlardan biri de Kevin Durant!
DİJİTAL ÜNİVERSİTE
Akademik eğitim dijital ortama geçti. YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversitelerin 23 Mart'ta uzaktan eğitime başlayacağını söyledi.
DOĞAL SONUÇ
İtalya'da insanlar evden dışarı adım atmadı. Venedik Büyük Kanal bölgesi, sadece yunuslar ve kuğulara kaldı!
ETİLER-BEBEK OUT
Corona kabusu İstanbul'u da sardı. Sosyetik semtler ve mekanlar boş kaldı.
Sokaklarda in cin top oynadı.
ECZANELER İN
Sosyetiklerin uğrak mekanı kafeler değil eczaneler oldu. Akmerkez Eczanesi doldu.
CEHENNEMDEYİM
İtalya'da yaşayan sosyetik fotoğrafçı Merve Hasman Salvatori, dehşeti ağlayarak anlattı: 10 gündür cehennemin içindeyim. Bu normal grip gibi değil...
ÇİZME'DEN MESAJ
İtalya'da ölü sayısı 3 bine yaklaştı. Ülkede okuyan Elif Canbazoğlu Türkiye'yi uyardı: Burada insanlar salgın yokmuş gibi yaşadı. Sonuç ortada. Hafife almayın...
YASLI HADİSE
Hadise, halasını kaybetti. Salgın nedeniyle Belçika'ya gidemedi. Acısını sosyal medyadan dile getirdi:
Halamın yeri benim için bambaşka, ikinci anne dediğim... Yanına uçamamak beni mahvediyor şu an...
DUMANLI HAVA SAHASI
Yurdum insanının virüsle imtihanı güldürdü! Tokat'ta, bir pazarcının sigara için geliştirdiği yöntem düşündürücüydü.
MEYDAN OKUYORLAR
Coronavirüs paniği meydanları boşalttı. Ancak en riskli görünen 60 yaş üstü vatandaşlarımız meydanlara akın etti. Yaşlılarımız, "Bize bir şey olmaz" diyerek Coronavirüs'e rest çekti.
Dünyayı saran Coronavirüs salgını sonrası, vaka sayısının 98'e çıktığı ve 89 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği Türkiye'de de 60 yaş üstü kişilerin evden çıkmamaları konusunda sık sık uyarılar yapılıyor. Ancak bu uyarılar karşılık bulmuyor.
Başta İstanbul olmak üzere birçok kentte meydanlar boşalırken, bu durumu fırsat bilen yaşlılar sokağa çıktı.
Bankalara giden, parklarda toplanarak saatlerce sohbet eden yaşlılara tepki de var. Uzmanlar, "Coronavirüs'ün ölümcül seyrettiği vakalar genellikle; yaşlılar ve doğal olarak bağışıklık sistemleri zayıf olanlar" yorumunu yaptı.
SINIR KAPATILDI
İçişleri Bakanlığı, dün gece saat 00.00'dan itibaren Edirne ve Kırklareli'nden Yunanistan ile Bulgaristan'a açılan kara ve demir hudut kapılarının giriş-çıkışlara kapatıldığını açıkladı.
AYRICALIK MÜMKÜN MÜ!
Yurtdışından gelen vatandaşlar için uygulanan karantina tedbirlerinde şaşırtan bir olay yaşandı. Paris'ten gelen bir kadın hiçbir tedbir alınmadan yolcuları karantina yurtlarına taşıyan otobüsten indirildi, özel araçla bölgeden uzaklaştırıldı. Söz konusu kadın yolcunun KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi'nin kızı Güzide Sofi olduğu ortaya çıktı.
Mustafa Sofi, açıklamalarda bulundu. Mustafa Sofi, "Kendimizi bu olayların içerisinde bulduk konuşacak durumda da değilim. Kızım Türkiye'de karantinada. Çocuğum Kıbrıs'a gelmek için uçağa bindi buraya geliyorken sosyal medyada bu olaylar paylaşıldı. Burada mağdur durumda olan biziz. Ayrıcalık mümkün değil" dedi.
Güzide Sofi, yaşananlarla ilgili konuşmak istemedi.
ECZANELERE HÜCUM
Starbucks gibi kurumsal işletmelerden, nargile cafeler, çalgılı ve canlı müzikli mekanlar, barlar ve gece kulüplerine kadar birçok dükkan, Coronavirüsü önlemleri kapsamında faaliyetlerine ara verdi. Ancak eczaneler en yoğun günlerini yaşamaya başladı.
VİRÜSE 2. KURBAN
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona'dan ikinci ölümün gerçekleştiğini açıkladı. Koca, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün (dün) sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim" dedi.
AVRUPA'DA 3 TÜRK ÖLDÜ
Avusturya'da 28 yaşındaki Yonca Akyol adlı Türk kadın, virüs nedeniyle can verdi. İngiltere'nin başkenti Londra yaşayan Hayri Ergönül (55) ile Kıbrıs Türkü 81 yaşındaki Elmaziye Kanlı da Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
BİR GÜNDE 475 CAN KAYBI
İtalya'da dün 475 kişi daha virüsten hayatını kaybetti. Böylece kurban sayısı 2978'e yükseldi. Ülkede vaka sayısı da 4 bin 207 artışla toplam 35 bin 713'e çıktı.
100 MİLYAR LİRALIK ADIM
Başkan Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'ndeki tarihi Coronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı' nda ekonomik yönden alınan tedbirleri de açıkladı:
1-Perakende, AVM, DemirÇelik, Otomotiv, Lojistik- Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik- Organizayon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primleri Nisan, Mayıs ve Haziran ödemeleri 6'şar ay ertelendi.
2-Konaklama vergisi Kasım ayına kadar uygulanmayacak.
3-Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle ertelendi.
4-İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranı yüzde 18'den yüzde 1'e indirildi.
5-KOVİD-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelenecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanacak.
6-İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verilecek.
7-Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatk‚rların Halkbank'a olan kredi borçları, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemeleri 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek.
8-Kredi Garanti Fonu limitini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartılacak, kredilerde önceliği gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ'lere verilecek.
9-Vatandaşlar için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketleri devreye alınması teşvik edilecek.
10- 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktar yüzde 80'den yüzde 90'a çıkartılacak, asgari peşinat yüzde 10'a düşürülecek.
11-Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline "mücbir sebep" notu düşülmesi sağlanacak.
12-Stopaj gibi kaynağında yapılan kesintilerin ödemelerini içeren muhtasar beyannamelerin süreleri 3 ay ertelenecek.
13- Asgari ücret desteği devam edecek.
14-Mevzuattaki esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale getirilmesi temin edilecek.
15-Kısa Çalışma Ödeneği devreye alınacak, bundan faydalanmak için gereken süreçler kolaylaştırılacak ve hızlandırılacak. Böylece faaliyetine ara veren iş yerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verirken, işverenlerin de maliyeti azaltılmış olacak.
16-En düşük emekli maaşı 1.500 liraya yükseltilecek.
17-Emeklilerin bayram ikramiyesi Nisan ayı başında ödenecek. Yine emeklilerin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılması sağlanacak.
18-Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayrılacak.
19-İstihdamdaki İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkartıyoruz.
20-Küresel tedarik zincirlerindeki aksama ihtimaline karşı hem üretimde, hem de perakende de belirlediğimiz önceliklere göre alternatif kanallar geliştireceğiz.
21-Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılarımız için, sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programını devreye alıyoruz.
20 BİN ÖĞRETMENE ATAMA MÜJDESİ
Başkan Erdoğan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada atama bekleyen öğretmenlere büyük müjdeyi verdi. Erdoğan, dünya piyasalarının salgın nedeniyle durduğu bu dönemde, 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirildiğini ve istihdamın artırılmasına devam edileceğini duyurdu.
YENİ PAKETLER DEVREYE GİRER
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "100 milyar liralık mali desteğin yanında piyasaların likidite ve finansman endişesini de büyük oranda rahatlatıyoruz" dedi ve ekledi: Zamanla ihtiyaç duyulan alanlarda yeni paketler, yeni adımlar da devreye girebilecektir.
5 YILDIZLI KARANTİNA
KKTC'deki Salamis Bay Otel'de bugüne kadar 39 kişide Coronavirüs testi yapıldı. Testler sonucunda 18 Alman turistte virüs tespit edildi. Hastalar, ambulanslarla Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karantina altında tutulan Salamis Bay Otel'de kalan turistler zaman zaman kaldıkları odaların balkonlarına çıkıyor. Otelde maskeli çalışanlar, odaların kapılarına kadar servis yapıyor.
Oteldeki turistler teşekkür videosu gönderdi. Bir turist odasından çıkarak personelle dans etti.
14 günlük karantina süresini pazar akşamı tamamlayacak olan turistler ülkelerine gönderilecek.
Turistlerin ihtiyaçları Sivil Savunma ve Kızılay tarafından karşılanıyor.
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