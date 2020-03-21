Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un doğru çıkan kehanetleri! Çok şaşıracaksınız...
ABD'li teknoloji devi Apple'ın mimarı Steve Jobs ölümünün ardından geçen yıllara rağmen hala teknoloji dünyasının en çok konuştuğu isimlerden biri. Business Insider, Steve Jobs'un 1980'li ve 1990'lı yıllarda dile getirdiği ve bugün hayatımızın bir parçası olan teknolojileri derledi. İşte Steve Jobs'un çok şaşıracağınız, doğru çıkan kehanetleri...
21.03.2020 07:58
- Son Güncelleme: 21.03.2020 08:04
Siri ve Alxea gibi akıllı asistanlar bugün çoğumuzun hayatının bir parçası.
1984 yılında The Daily Beast'e konuşan Steve jobs, "cihazlarımızda bizim isteklerimize yanıt veren küçük bir insan olacak" ifadesini kullanmıştı.
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Steve Jobs Apple'ın CEO'su olarak ilk iPad modelini 2010 yılında tanıtmıştı.
Ancak Jobs söz konusu fikri ilk olarak 1983 yılındaki International Design Conference'ta dile getirmişti.
1984 yılında ise akıllı telefon fikrini açıklayan Jobs, teknoloji yeterli seviyeye geldiğinde iPhone ile karşımıza çıktı.
Jobs'un akıllı telefonlar ile ilgili bir başka öngörüsü ise bu cihazların kullanımının 10 yaşına kadar düşebileceğiydi.
1995 yılında internetin startup'ların önünü açacağı ve bu şirketlerin köklü firmaları sarsacağını açıklayan Jobs bu iddiasında da haklı çıktı.