Haberler Galeri Teknoloji Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un doğru çıkan kehanetleri! Çok şaşıracaksınız...

Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un doğru çıkan kehanetleri! Çok şaşıracaksınız...

ABD'li teknoloji devi Apple'ın mimarı Steve Jobs ölümünün ardından geçen yıllara rağmen hala teknoloji dünyasının en çok konuştuğu isimlerden biri. Business Insider, Steve Jobs'un 1980'li ve 1990'lı yıllarda dile getirdiği ve bugün hayatımızın bir parçası olan teknolojileri derledi. İşte Steve Jobs'un çok şaşıracağınız, doğru çıkan kehanetleri...

21.03.2020 07:58 - Son Güncelleme: 21.03.2020 08:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





