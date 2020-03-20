



Maaşı bin 100 lira olan 400 lira, yani yüzde 36.36; bin 200 lira olan 300 lira, yani yüzde 25; bin 300 lira olan 200 lira, yani yüzde 15.38; bin 400 lira olan 100 lira, yani yüzde 7.14 zam alacak.