Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı paketiyle birlikte önümüzdeki 3 ayda 50-60 milyar liralık bir likidite piyasayı rahatlatacak" dedi. Anadolu Ajansı özel yayınına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Albayrak, Türkiye'nin çok güçlü bir iç piyasaya sahip olduğunu, iktisadi faaliyetin o ayağının da güçlü ve canlı kılınmasıyla ilgili farklı adımlar atılacağını belirtti.
GÜÇLÜ ÇIKACAĞIZ
ALBAYRAK, şu mesajları verdi:
Açıklanan programda öncelikli etkilenecek sektörler olmak üzere, turizm, ihracat, ticaretin farklı alanlarında oluşabilecek nakit akışı sıkışıklığı, iş akışında yaşanabilecek problemler özelinde ciddi bir rahatlama getirecek bir 3 aylık pencere açtık. Bu süreci birlik içinde atlatacağız.
Belirlediğimiz sektörler muhtasar, stopaj, SGK primleri, KDV ödemeleri noktasında özellikle piyasaya ciddi bir likidite rahatlaması oluşturulacak.
Reel sektörde bu süreçten ciddi anlamda olumsuz etkilenen hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz.
(Döviz kurundaki yükseliş) Enflasyon üzerinde ciddi bir fiyatlanma davranışı olacağını düşünmüyorum.
Küresel resmin olumsuz senaryolarına karşı maliye politikaları elimizde bir silah, gerektiğinde tabii ki kullanacağız ama bugün için böyle bir risk görmüyorum.
Türkiye, böyle bir küresel sürece belki en hazırlıklı, en tedarikli ve altyapı itibarıyla güçlü giren ülkelerden birisi. İnşallah bu süreçten de en pozitif ve olumlu kazanımlarla çıkacak ülke olacak.
BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE BÜYÜME
Bakan Albayrak, "Her ne koşulda olursa olsun ilk çeyreği biz beklentilerin üzerinde bir büyüme ile kapatacağız" dedi.
Albayrak, şöyle konuştu: "Mesela emekli maaşlarındaki bin liralık alt limitin bin 500 liraya çıkarılması söz konusu. Yani yaklaşık 650 bin bin 500 liranın altındaki emekliyi buraya çıkararak bir tüketim harcaması, gelir anlamında destek var. Diğer taraftan bakıyoruz bu da çok önemli yaklaşık 2 milyona yakın ihtiyaç sahibine bin liralık bir destek sağlıyoruz. Özellikle Nisan'da bunu devreye alacağımız için Nisan'da yaşanabilecek potansiyel yavaşlamayı iç piyasa anlamında desteklemek için yaklaşık 2 milyar liralık bir paket sunuyoruz. Bayram ikramiyesini de öne alıyoruz."
GÜÇLÜ ÇIKACAĞIZ
ALBAYRAK, şu mesajları verdi:
Açıklanan programda öncelikli etkilenecek sektörler olmak üzere, turizm, ihracat, ticaretin farklı alanlarında oluşabilecek nakit akışı sıkışıklığı, iş akışında yaşanabilecek problemler özelinde ciddi bir rahatlama getirecek bir 3 aylık pencere açtık. Bu süreci birlik içinde atlatacağız.
Belirlediğimiz sektörler muhtasar, stopaj, SGK primleri, KDV ödemeleri noktasında özellikle piyasaya ciddi bir likidite rahatlaması oluşturulacak.
Reel sektörde bu süreçten ciddi anlamda olumsuz etkilenen hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz.
(Döviz kurundaki yükseliş) Enflasyon üzerinde ciddi bir fiyatlanma davranışı olacağını düşünmüyorum.
Küresel resmin olumsuz senaryolarına karşı maliye politikaları elimizde bir silah, gerektiğinde tabii ki kullanacağız ama bugün için böyle bir risk görmüyorum.
Türkiye, böyle bir küresel sürece belki en hazırlıklı, en tedarikli ve altyapı itibarıyla güçlü giren ülkelerden birisi. İnşallah bu süreçten de en pozitif ve olumlu kazanımlarla çıkacak ülke olacak.
BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE BÜYÜME
Bakan Albayrak, "Her ne koşulda olursa olsun ilk çeyreği biz beklentilerin üzerinde bir büyüme ile kapatacağız" dedi.
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