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    • Ekonomi
    • 21.03.2020 Gazete
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    lar limitini artırdı

    lar, Coronavirüs salgını sebebiyle müşterilerin finansal işlemlerini daha hızlı ve kolay yoldan gerçekleştirebilmeleri için bir takım uygulamaları hayata geçirdi.

    Bankalar ATM limitini artırdı
    Bankalar, Coronavirüs salgını sebebiyle müşterilerin finansal işlemlerini daha hızlı ve kolay yoldan gerçekleştirebilmeleri için bir takım uygulamaları hayata geçirdi. Sektördeki ların çoğunluğu müşterilerin nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla sık sık 'lere gelmemeleri için günlük minimum para çekme limitini ortalama 5 bin liraya çıkardı.

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