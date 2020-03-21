Bankalar ATM limitini artırdı

Bankalar, Coronavirüs salgını sebebiyle müşterilerin finansal işlemlerini daha hızlı ve kolay yoldan gerçekleştirebilmeleri için bir takım uygulamaları hayata geçirdi. Sektördeki bankaların çoğunluğu müşterilerin nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla sık sık ATM'lere gelmemeleri için günlük minimum para çekme limitini ortalama 5 bin liraya çıkardı.
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