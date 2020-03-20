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    • Ekonomi
    • 20.03.2020 09:00
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    • 20.03.2020 09:03
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    Koronavirüsten etkilenen ın na !

    Başkan Erdoğan ilk olarak ’de ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs için Çankaya’da yapılan zirvenin ardından açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı’nda yer alan bir madde binlerce ve sanatkarın içini bir nebze olsa da rahatlatacak. üzerinden kredi kullanan esnaf ve sanatkarların kredi ları, anapara ve ödemeleri 3 ay süreyle ertelenecek.

    Koronavirüsten etkilenen esnafın borcuna 3 ay erteleme!

    Başkan Erdoğan liderliğinde yapılan "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı"nın ardından ''Ekonomik İstikrar Kalkanı'' adı verilen 100 milyar liralık bir paketle, salgınının etkilerinin azaltılması amaçlandı.

    21 maddelik ekonomik tedbir paketinde işverenden işçiye emekliden ihtiyaç sahiplerine pek çok farklı kesim i süresi 6 aya kadar çıkan teşvik, destek, muafiyet, indirim ve erteleme gibi avantajlar sunulacak.

    Söz konusu maddelerden biri ise içinde bulunduğumuz olağanüstü halde ve sanatkarların bir nebze de olsa içini rahatlatacak.

    VİRÜSTEN ETKİLENİN BORCUNA 3 AY ERTELEME
    Koronavirüs salgınından kaynaklı işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkarların borçları ertelenecek.

    Atılacak adım üzerinden gerçekleştirilecek. Esnaf ve sanatkarların bu bankaya olan kredi borçları, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve ödemeleri 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek.

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    Haberler Ekonomi Koronavirüsten etkilenen esnafın kredi borcuna 3 ay erteleme!
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