Mart ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde emekliye promosyon ödemeleri de artmış durumda. Bu bağlamda SGK, SSK ve Bağkur'lunun eş ve çocuğuna promosyon ödemesi var mı? Sorusu da vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Vefat eden emeklinin aylığını eşi ve 2 çocuğu alıyorsa ve maaşına göre promosyonu 750 liraysa, eşe 375, çocuklara 187,5'er lira verilir. 18 yaş altında , vefat eden emekli ebeveynin maaşını alanlar için anne veya babasının velayeti gerekiyor. Anne veya babasının velayeti altında olanlara ise kendi gelir tutarı ile banka aracılığıyla gelir/aylık alan anne veya babasının gelir/aylıkları tutarı toplamı esas alınarak velisine promosyon ödemesi yapılacak. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ
EŞ VE ÇOCUĞA PROMOSYON
Konu ile ilgili bir açıklama geldi ve vefat eden emeklinin eşi ile çocuğuna promosyon ödemesi yapılacağı bildirildi. Vefat eden emekli vatandaşın aylığını eşi ve 2 çocuğu alıyorsa ve maaşına göre promosyonu 750 liraysa, eşe 375, çocuklara ise 187,5 'er TL 'lik promosyon ödemesi yapılacak.
18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE ÖDEME NASIL OLACAK?
18 yaş altında , vefat eden emekli ebeveynin maaşını alanlar için anne veya babasının velayeti gerekiyor. Anne veya babasının velayeti altında olanlara ise kendi gelir tutarı ile banka aracılığıyla gelir/aylık alan anne veya babasının gelir/aylıkları tutarı toplamı esas alınarak velisine promosyon ödemesi yapılacak.
AYNI ANDA BİDEN FAZLA MAAŞ ALANLAR
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aynı anda birden fazla gelir ve aylık alanlar bankalarına bu durumu bildirecek. Genel uygulama, tüm gelir ve aylıkların toplamı üzerinden tek bir promosyon ödenmesi şeklinde. Örneğin, 2 bin lira yaşlılık aylığı, ölen eşinden dolayı da 600 lira ölüm aylığı alan kişinin toplam aylığı 2.600 TL kabul edilir. Bunun üzerinden promosyon ödenir.
3 AYLIK MAAŞ ALANLAR
Emeklinin 1 aya denk gelen gelir/aylık tutarına göre hesaplanır.
BİRDEN FAZLA MAAŞ ALANLARIN PROMOSYONU NASIL HESAPLANIR?
SGK'dan aynı anda birden fazla gelir ve aylık alanlar bankalarına bu durumu bildirecek. Genel uygulama, tüm gelir ve aylıkların toplamı üzerinden tek bir promosyon ödenmesi şeklinde. Örneğin, 2 bin lira yaşlılık aylığı, ölen eşinden dolayı da 600 lira ölüm aylığı alan kişinin toplam aylığı 2.600 TL kabul edilir. Bunun üzerinden promosyon ödenir.
MAAŞTA KESİNTİ YAPILIR MI?
Nafaka ve haciz kesintileri bulunan kişiler için ilgili kesintiler çıkarıldıktan sonra kalan tutara göre promosyon ödemesi yapılır.
PROMOSYON ÖEMESİ YAPILDIKTAN SONRA MAAŞ NE KADAR OLACAK?
Promosyon tutarı, başvurulan tarihteki maaş üzerinden belirleniyor. 3 yıllık taahhüt süresi içerisinde gelir/aylığın artması halinde ilave promosyon ödemesi yapılmıyor.
EMEKLİYE HANGİ BANKA NE KADAR ÖDEME YAPACAK?
GARANTİ
Garanti BBVA Garanti BBVA, emeklilere; bir aya tekabül eden net aylığın 1.000 TL'ye (1.000 TL hariç) kadar olması halinde 300 TL, 1.000 - 2.000 TL (2.000 TL hariç) arasında olması halinde 375 TL, 2.000 TL'nin üzerinde olması halinde 450 TL promosyon ödüyor. Aylıklarını farklı bir bankadan alan ve aylıklarında bloke bulunmayanlar, ATM ve internet bankacılığı aracılığıyla aktarma yaparak promosyondan yararlanabiliyor. Ayrıca limit aşım ücreti ödemeden 5.000 TL kredi çekebiliyorlar.
ŞEKERBANK
Şekerbank, aylığını Şekerbank'a taşıyan emeklilere 3 yıllık taahhüt karşılığında maaş tutarlarına göre 375 ila 450 TL arasında promosyon veriyor. Aylığını Şekerbank'a taşıyan emekliler iki otomatik ödeme talimatı verdiğinde 150 TL, 10 adet müşteri ile sınırlı olmak üzere yönlendirdiği her yeni emekli için de 150 TL olmak üzere toplam 1.500 TL promosyona hak kazanıyor. Bu şekilde maaşını Şekerbank'a taşıyan emekliler toplamda 2 bin 100 TL'ye kadar nakit promosyon kazanabiliyor.
TEB
Türk Ekonomi Bankası (TEB), SGK emeklisi olup emekli maaşını taşıyan müşterilerine yönelik başlattığı kampanya kapsamında, maaşı 1500 liraya kadar olan emekliler 850 lira, 1500-2.500 lira arasında maaş alan emekliler ise 1125 lira promosyon avantajından yararlanacak.
Kampanya kapsamında, TEB, yakınlarına tavsiye ederek TEB Emekli Bankacılığı Ailesi'ne katan müşterilerine de kişi başına 150 lira, toplamda 1500 liraya varan ödeme yapıyor. Böylece, emekli maaşı 2 bin 500 lira üzerinde olup maaşını TEB'e taşıyarak 1250 lira almaya hak kazanan emekliler, 10 emekliyi TEB Emekli Bankacılığı Ailesi'ne katarak toplam 2 bin 750 liraya varan promosyondan yararlanma imkanına sahip olacak.
YAPI KREDİ
Emekli aylıklarının yatırılması için Yapı Kredi'yi tercih edenler, 3 sene aylıklarını bankadan alma taahhüdü vererek 450 TL'ye varan nakit promosyon kazanıyor. Aylığını taşıyan ve promosyon taahhüdü verenler 1 yeni otomatik fatura ödeme talimatı vermeleri halinde 250 TL'ye varan ek promosyondan yararlanıyor. Emekliler şubeye gelmeden, bulundukları yerden emekli aylıklarını cep telefonu, internet şubesi ya da ATM'den aylıklarını transfer edebiliyor.
VAKIFBANK
VakıfBank, maaş miktarına göre değişen promosyon tutarını 500 TL-750 TL olarak belirledi. VakıfBank ile SGK arasında yapılan ve 2020-2023 dönemini kapsayan promosyon anlaşmasında imzalar atıldı. VakıfBank, yeni anlaşmayla emekli maaşlarına verdiği promosyonları yüzde 66 oranında artırdı.
Anlaşmaya göre aylık maaşı 1.500 TL'ye kadar olanlar toplam net 500 TL, 1.500 TL ila 2.500 TL arasında olanlar toplam net 625 TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara ise toplam net 750 TL promosyon ödemesi yapılacak.
QNB FİNANSBANK
QNB Finansbank, emekli maaşını üç yıl boyunca kendisinden alma sözü veren emeklilere 1250 liraya varan nakit kazanma fırsatı sunuyor. Banka, ayrıca emekli tanıdıklarının maaşını yönlendiren müşterilere, yönlendikleri emekli başına 125 lira olmak üzere toplamda 1250 lira nakit kazanma fırsatı sunan banka, bu iki kampanya sayesinde bir emekli müşteri toplamda 2 bin 500 liraya kadar nakit kazanabilecek.
QNB Finansbank müşterisi emekliler, Türkiye'deki tüm QNB Finansbank şubelerinde öncelikli hizmet alabilmelerinin yanı sıra yurt içi tüm banka ve ATM'lerden ayda iki defa ücretsiz para çekme hakkına da sahip olacak. Buna ek olarak, bireysel internet bankacılığı kullanılarak yapılacak işlemlerden EFT ve havale işlemleri de ücretsiz olacak. Ayrıca CardFinans Emekli kredi kartına sahip olan emekliler, ilk yıl yıllık üyelik ücreti ödemeyip, eczane ve marketlerde QNB Finansbank POS'larından yapacakları 50 lira ve üzeri alışverişlerde yüzde 5 oranında, aylık 15 lira indirim ayrıcalığından da faydalanabilecek.
ING BANK
ING Bank, 450 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak; Turuncu Ekstra ile 750 TL harcama yapılan her ay için 50 TL nakit promosyon veriyor. Böylece 3 yıl için ek 1.800 TL promosyon; toplamda 2 bin 250 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor.Fibabanka, 450 TL'ye varan promosyon ücreti dışında, otomatik talimat verenlere ek olarak 500 TL ödeme yapıyor.
HALKBANK
Sosyal Güvenlik Kurumu ile protokol imzalayan Halkbank, emekli müşterilerine 750 liraya varan promosyon ödemesi yapacak. Halkbank'ın promosyon tutarı, 1500 liraya kadar brüt maaşlarda 500 lira, 1500 - 2 bin 500 lira arası brüt maaşlarda 625 lira, 2 bin 500 lira ve üstü brüt maaşlarda 750 lira olacak. Ödemeler tek seferlik yapılacak, uygulamadan yararlanan emekliler maaşlarını 3 yıl boyunca Halkbank'tan alma taahhüdü verecek.
Başvurular Halkbank şubeleri, ATM'leri, İnternet Şubesi ve 0850 222 0 400 DIALOG kanalı aracılığıyla yapılabilecek. Emekli maaşını Halkbank üzerinden alanlar, 750 TL'ye kadar promosyon ödemesinin yanı sıra yurt geneline yaygın şube ve ATM ağından maaş tutarının tamamını çekebilme imkanına sahip olacak.
İŞ BANKASI
İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 2020/2023 dönemi için 750 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.