2020 yılı torba yasada vergi KYK ve sicil affı var mı?

4 milyonu aşkın vatandaş 2020 Torba yasa ile gelmesi beklenen vergi affını bekliyor. Vergi , trafik cezası , vergi cezaları nedeniyle e haciz ile karşı karşıya kalan vatandaşlar, faizlerin silinmesi ve yapılandırılmasına ilişkin müjdeli haberin verileceğini güne odaklanmış durumda.
5 BİN GÜN VEYA 20 YIL ŞARTINI TAŞIYANLAR
Yapılan yazılı basın açıklamasında; 17 yıl olarak öngördükleri çalışmanın sonuç verdiği aktarılırken; Meclis'te bu yılın 20 olarak baz alındığı dile getirildi. Bu konuda da çalışmalarının süreceğini ilan eden milletvekilleri; haklarına yeniden kavuşacak olan gazilere ve malullere; 20 yıl sigortalılık ve 5 Bin prim günü şartını sağlamaları durumunda bağlanacak olan maaşlara, bundan sonraki süreçte sahip olabilecekleri müjdesi verildi.
2020 VERGİ VE SİCİL AFFI NE ZAMAN GELECEK?
4 milyonu aşkın vatandaş 2020 Torba yasa ile gelmesi beklenen vergi affını bekliyor. Vergi , trafik cezası , vergi cezaları nedeniyle e haciz ile karşı karşıya kalan vatandaşlar, faizlerin silinmesi ve yapılandırılmasına ilişkin müjdeli haberin verileceğini güne odaklanmış durumda. Yakın zamanda yapılacak umut verici açıklamaların ardında yetkililer tarafından yapılan resmi bir açıklama bulunmuyor.
VERGİ AFFI YOK
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Alabayrak vergi affına ilişkin yaptığı açıklama ile son noktayı koydu.
"Son dönem yine bir şey atmışlar. Duydum. 'Sayın Bakanım, vergi affı geliyor.' Nereden çıktı ya? Biz iktidara geldik vergi affı yok. Amaç ne? Yalan haberle ahlaklı bir şekilde vergi disiplini oturmaya başlayan vatandaşa ne yapmaya çalışmak? Zaten vergi affı geliyor, vergi ödemeyelim. Yok, biz ne dedik. Vergi affı yok. Yapılandırmalar var, sıkıntıda olanlara destek var, baktılar ocak vergi rakamları iyi geliyor, şubatta fena değil, bunların bütçe performansı iyi gidiyor, oradan nasıl sekteye vururuz? Sabahtan akşama yalan. Kağıt sallıyor, onu bunu diyor. Yok. "Bu çerçevede aflar dönemi bitti." demiştik. Ben buradan, birinci ağızdan, birilerinin yalanına kanmama noktasından bunu da söyleyeyim."
SİCİL AFFI VAR MI?
Sicil affında ise borçlar tamamen silinmemekle birlikte borç öderken uygun taksitlere bölünmektedir. Borçlar tamamen silinmemekte ancak faizler silinmektedir. Şu anda torba yasa niteliğinde olan yasa henüz kesinleşmiş durumda değil. Sicil affının gelmesi halinde vergi mükellefi olan vatandaşlar vergi ödemelerinde büyük kolaylık kazanmış olacaklar. Vergi ve sicil afları kapsamında dahil olacak borçlardan birisi de öğrencilik döneminde alınan KYK kredisinin borçları olacak. Eğer yasa kabul edilirse KYK borcu olan kişilere de borçlarını ödemede kolaylık sağlanmış olacak.
KYK BORCU MECLİS GÜNDEMİNDE
Bu durum ise senelerdir sorulan 'KYK borçları silinecek mi?' sorusunu akıllara getirdi. Borcunu zamanında ödeyemeyen öğrencilere uygulanan faiz sebebiyle borçların giderek büyüdüğü, borçluların ödeme yapabilmesinin imkansız hale geldiği belirtildi. Konu, Meclis'in gündemine de taşındı. TBMM'ye KYK borçlarının silinmesine ilişkin kanun teklifi sunuldu. Eğer teklif kabul edilirse tüm öğrencilerin borçları silinebilir.
YENİ TORBA YASASINDA NELER VAR?
KOBİ'lerin desteklenmesi için kredi garanti kuruluşlarına sağlanan kaynağın 35 milyar liraya çıkarılması, illegal bahis ve şans oyunlarının katalog suçlar kapsamına alınması, gazilere ikinci maaş bağlanması, doğal afetlerde doğalgaz ve elektrik borçlarının ertelenmesi, gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM'ye sunuldu.
TORBA YASA MADDELERİ NELER?
- Çalışan başına 75 TL olmak üzere, 2 milyon işyerine asgari ücret desteği öngörülüyor.
- İzinsiz silah satışı yapanlar ve taşıyanlara 5 yıla kadar hapis verilecek.
- Gurbetçiye dövizli BES'in yolu açılacak.
- Konaklama tesisleri, Turizm Bakanlığı'na bağlanacak.
- Emekliler yurtdışında çalıştığında maaşları kesilmeyecek.
- Vakıflara ait binalarda kirasını 3 ay ödemeyenlere tahliye kararı verilecek.
- 5 bin iş günü ve 20 yılı dolduran gazilere ikinci maaş bağlanacak.
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