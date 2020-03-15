Eski yeni ayrımı yapılmayacak! 2 bin 750 lira ödeme yapılacak...

SGK, SSK ve Bağkur emeklilerine bu ay içinde yüklü bir ödeme yapılacak. Bu bağlamda bu para eski yeni tüm emeklilerin hakkı olacak.
Mart ayında tamamlanan maaş promosyon anlaşmaları için özel bankalardan ve kamu bankalarından bir bir açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bir gelişme de TEB için oldu. Emekliye 2750 Tl'ye kadar ödeme yapacağını duyurdu.
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EMEKLİYE 2750 TL ÖDEME
Maaşı 1500 Tl ye kadar olalar için 850 Tl ödeme yapılacak. 1500 Tl ile 2500 Tl arasındaki vatandaşlara ise 1125 Tl ödeme yapacak. Diğer yandan yakınlarını TEB'e getirenler içinde kişi başı 150 Tl ödeme yapacak. 10 kişiye kadar yapılacak ödemenin miktarı ise 1500 Tl olacak. Yani 10 kişiyi TEB'e getiren ve maaşı 1500-2500 Tl arasında olan vatandaşlar 2750 Tl emekli maaş promosyon ödemesi alacaklar.
EMEKLİLER İÇİN KAMPANYALAR
Emeklilere özel avantajlar bir bir sıralandı. EFT ücretleri ve havale ücretleri için işlem ücreti alınmayacak. Kredi kartı ücret muafiyeti sunuluyor. Kredi kartı başvurusu yapanlar için ise 30 Haziran tarihine kadar 150 Tl market indirimi sağlanacak.
EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINACAK?
Maaşını seçtiği bankadan alacağını taahüt eden emeklilere banka tarafından belirtilen tutarda promosyon ödemesi yapılacak. Böylece emekli vatandaş üç yıl maaşını seçtiği bankadan alacak.
EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN YATIRILACAK?
1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2020'de ikinci promosyona hak kazandı. Bankalar tarafından yapılan açıklamada 1 Mart 2020'den sonra maaşını bankaya 3 yıllığına taşıyan emeklilere promosyon ödemesi yapılacağına yer verildi.
BİRDEN FAZLA MAAŞ ALANLARIN PROMOSYONU NASIL HESAPLANIR?
SGK'dan aynı anda birden fazla gelir ve aylık alanlar bankalarına bu durumu bildirecek. Genel uygulama, tüm gelir ve aylıkların toplamı üzerinden tek bir promosyon ödenmesi şeklinde. Örneğin, 2 bin lira yaşlılık aylığı, ölen eşinden dolayı da 600 lira ölüm aylığı alan kişinin toplam aylığı 2.600 TL kabul edilir. Bunun üzerinden promosyon ödenir
İKİNCİ ÖDEME NE ZAMAN?
Bilindiği promosyon düzenlemesi 2017 yılının Şubat ayında hayata geçirildi. Üç yıl sonunda yeni ödeme dönemi geldi. Bununla birlikte 3 yıl sonra diğer ödeme için zaman dolmuş olacak.
- HANGİ EMEKLİLER PROMOSYON ALIYOR?
Emekli maaşı bağlanan herkes bir banka seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Eski yeni tüm emeklilerin hakkı var.
- PARAYI ALMANIN ŞARTI VAR MI?
Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli. Fatura, kredili hesap gibi şartlar yok. Bunları öne süren bankayı uyarın ya da tercih etmeyin.
- SÜRESİ DOLMADAN
- AYNI BANKADA KALMAK ZORUNLU MU?
Süresi sona eren emekliler istedikleri bankayı seçip ikinci promosyonlarını oradan alabilirler. Ancak süre dolmadan da banka değiştiriliyor.
Eğer kredi kullanmamışsanız kalan sürenin promosyonunu iade edip ayrılabilirsiniz.
- BANKA NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
Maaşın yatırılması istenen bankanın herhangi bir şubesine başvurmak yetiyor. e-Devlet'ten de banka ve şubesi kolayca seçilebiliyor.
- TUTAR ARTACAK MI?
SGK'nın bankalarla yaptığı protokol ile 3 yıllık dönem için promosyon tutarları belirlenmişti. SGK, Şubat'ta yeniden bankalarla masaya oturarak yeni protokol imzalayacak. Bu protokolde belirlenecek tutar da taban tutar olacak. İsteyen bankalar halen olduğu gibi kampanyalarla daha yüksek ödeme yapabilecek.
- EMEKLİ PROMOSYON NEDİR?
Emekli maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alan emeklilere bankanın vermiş olduğu bir promosyondur. 3 yılın bitiminde tekrar yeni bir sözleşme ile aynı bankada kalınır yada farklı bankaya geçilerek ilgili bankanın vermiş olduğu emekli maaşı promosyonunda faydalanılır. Emekliler içinde ek gelir anlamına gelen emekli SGK promosyonu ilk olarak 16 Mart 2017 yılından SGK ile Türkiye Bankalar Birliği arasından yapılan bir anlaşma neticesinde ssk maaşı, bağkur maaşı, emekli sandığı maaşı için verilmeye başlanmıştır.
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