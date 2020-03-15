Otomobiller için ÖTV indirimi ne zaman gelecek?

OTOMOBİL İÇİN ÖTV İNDİRİMİ NE ZAMAN GELECEK?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, herkesin merakla beklediği 2020 ÖTV indirim kararı üzerinde çalışma yürütüldüğü müjdesini verdi. Otomobil piyasasını büyük ölçüde canlandırması beklenen kararın bu yıl ortasına kadar çıkması bekleniyor.

2020 ÖTV İNDİRİMİ İÇİN İLK ADIM ATILDI: ENGELLİ VATANDAŞLAR KARARI ÇIKTI!

ÖTV indiriminde ilk adım 2020 engelli indirimiyle başladı. Resmi gazetede yayınlanan haberde; Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde belirtilen yüzde 22.8'lik artış nedeniyle vatandaşların 247.000 kadar alınmayan ÖTV, 303.200 TL yükseltildi. ÖTV ve KDV dahil 303.200 TL'ye kadar ÖTV alınmayacak.Bu karar sonrası 2020 otomobil ÖTV indirimi geliyor.