Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli maaş promosyon ödemelerinde anlaştı! Yapılan ödemede en düşük emekli aylık promosyonu 500 TL olarak belirlenirken, üst limit bankalara bırakıldı. En yüksek emekli promosyonu ödemesi hangi bankada? Devlet bankaları ne kadar promosyon ödüyor? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, ne zaman, kaç TL promosyon ödeyecek? Emekli maaş promosyonundan nasıl faydalanırım? İşte detaylar…

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