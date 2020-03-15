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    • Ekonomi
    • 15.03.2020 11:47
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    • 15.03.2020 11:49
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    2020 yılı Ziraat, Vakıfbank ve emekli ödemeleri zaman yapılacak?

    2020 yılı Ziraat, Vakıfbank ve emekli ödemeleri oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda ların emekli maaş promosyonu tarifeleri belli oldu! , Vakıfbank ve Halk Bankası emekli promosyon ödemelerinde alt tutar 500 TL olarak belirlendi. Özel bankalarda ise emekli maaş promosyon ödemeleri 2.750 TL’ye kadar ulaştı. Bankaların emekli maaş müşterilerine yapacakları promosyon ödemelerinde 1 Mart 2020 başlangıç tarihi olarak belirlendi. Sözleşmesi dolan ya da ilk kez emekli aylığı alacak olan emekliler, seçtikleri bankaya 3 yıllık taahhüt vermeleri halinde emekli maaş promosyon ödemesinden yararlanabilecekler.

    Emekli promosyon ödemeleri zaman yapılacak?

    Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli maaş promosyon ödemelerinde anlaştı! Yapılan ödemede en düşük emekli aylık promosyonu 500 TL olarak belirlenirken, üst limit bankalara bırakıldı. En yüksek emekli promosyonu ödemesi hangi bankada? Devlet bankaları ne kadar promosyon ödüyor? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, ne zaman, kaç TL promosyon ödeyecek? Emekli maaş promosyonundan nasıl faydalanırım? İşte detaylar…

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