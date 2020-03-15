Emekli olan tüm vatandaşları ilgilendiren gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda SGK, SSK ve Bağkur emeklilerine 602 TL ödeme müjdesi haberi geldi. Ocak'ta maaşı yükselen, Temmuz'da bir zam daha alacak emeklilere, ekstra bir artış daha gündemde. Emekliler, her ay maaşlarla birlikte verilen ek ödemenin artırılmasını istiyor. Türkiye Emekliler Derneği, çalışanlara asgari geçim indirimi olarak en az 220 lira ödendiğinin altını çizerek, "Emekliler için vergi iadesinin yerine getirilen ek ödeme yüzde 10'a çıkarılsın" çağrısı yapıyor.

2006 yılında vergi iadesi kaldırılarak, yerine ek ödeme uygulamasına geçildi. Emekli maaşının yüzde 4'ü, ek ödeme olarak tüm emeklilerin her ay hesabına yatırılıyor. Yüzde 4'lük ek ödeme emekliden emekliye değişmiyor.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ