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    • Ekonomi
    • 13.03.2020 10:34
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    • 13.03.2020 10:41
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    Hesaplara yatmaya başladı! SSK, ve Bağkur'luya güzel haber!

    SSK, ve Bağkur'luya müjdeli haber gelmeye devam ediyor. Bu anlamda SGK geçtiğimiz hafta beklenen açıklamayı yapmıştı. SGK ile lar anlaşmaya başladı. Anlaşma sonrası emeklilerin yeni dönem miktarları belli oldu. Emekliler için yıl sonu banka anlaşmaları çok önemli bir yer kaplıyor. En çok merak edilen emekliyim maaşımı nasıl daha fazla alırım sorusu cevap buluyor. Ziraat Bankası: 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Biz de takvim.com.tr olarak bu haberimizde emeklilerin banka promosyonu detaylarına ve bankaların promosyon kampanyalarına yer verdik.

    Hesaplara yatmaya başladı! SSK, SGK ve Bağkur'luya güzel haber!

    12 bankadan emeklilere müjdeli haber geldi. Bankalar 2020 yılı promosyon ödemelerinin başladığını duyurdu. Peki hangi banka kaç TL promosyon ödemesi yapıyor? Bankaların emeklilere promosyon teklifleri ne kadar? İşte detaylar ve rakamlar. En çok merak edilen Emekliyim maaşımı nasıl daha fazla alırım sorusu cevap buluyor. Emeklilere 1368 TL ek ödeme 2020 yılında geliyor. Mart ayında çok önemli bir gün olan ödemeler için tutar netleşti. 2006 yılında vergi iadesi kaldırılarak, yerine ek ödeme uygulamasına geçildi. Emekli maaşının yüzde 4'ü, ek ödeme olarak tüm emeklilerin her ay hesabına yatırılıyor. Yüzde 4'lük ek ödeme emekliden emekliye değişmiyor. Ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlara zam gelmekte, zamlarla birlikte alınacak ek ödeme tutarı da artıyor.


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