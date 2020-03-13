12 bankadan emeklilere müjdeli haber geldi. Bankalar 2020 yılı promosyon ödemelerinin başladığını duyurdu. Peki hangi banka kaç TL promosyon ödemesi yapıyor? Bankaların emeklilere promosyon teklifleri ne kadar? İşte detaylar ve rakamlar. En çok merak edilen Emekliyim maaşımı nasıl daha fazla alırım sorusu cevap buluyor. Emeklilere 1368 TL ek ödeme 2020 yılında geliyor. Mart ayında çok önemli bir gün olan ödemeler için tutar netleşti. 2006 yılında vergi iadesi kaldırılarak, yerine ek ödeme uygulamasına geçildi. Emekli maaşının yüzde 4'ü, ek ödeme olarak tüm emeklilerin her ay hesabına yatırılıyor. Yüzde 4'lük ek ödeme emekliden emekliye değişmiyor. Ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlara zam gelmekte, zamlarla birlikte alınacak ek ödeme tutarı da artıyor.



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