Türkiye'de Koronavirüs görülmesinin ardından arama motorlarında arama patlaması yaşandı. Bu anlamda Türkiye'de kaç vaka var? Corona virüs salgını korunma yolları ve yanlış bilinenler detayları sayfamızda yer alıyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid-19 adı verilen hastalığa yol açan koronavirüs (corona virüsü), Antarktika hariç tüm kıtalara ve 120'den fazla ülkeye yayıldı. Virüse yakalananlarda önce yüksek ateş başlıyor. Ardından kuru öksürük şikayetleri gözleniyor. Bir haftanın sonunda ise nefes darlığı sorunları ortaya çıkıyor. Şimdilik tedavilerde temel prensipler uygulanıyor. Hastanın bağışıklık sistemi virüsle mücadelesini yenene kadar vücut fonksiyonlarının işler halde tutulması, nefes desteği sağlanıyor.

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