Emeklilere bu ay içinde 2 bin 750 lira ödeme yapılacak! Bu bağlamda eski yeni ayrımı yapılmayacak. SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur emeklilerine müjdeli haber geldi. Mart ayında tamamlanan maaş promosyon anlaşmaları için özel bankalardan ve kamu bankalarından bir bir açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bir gelişme de TEB için oldu.

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