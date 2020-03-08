Otomobil alacaklara büyük müjde gelecek gibi görünüyor. İkinci el otomobil fiyatlarının neredeyse sıfır otomobil fiyatlarına yaklaşması sonucunda sıfır otomobil piyasası durma noktasına geldi. Biraz daha olsa otomobil piyasasını hareketlendirecek ÖTV indirimi geliyor. Resmi gazete yayınlanan engelli indirimi sonrası ÖTV indirimi geleceği öğrenildi.

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