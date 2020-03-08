Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 09.03.2020 09:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.03.2020 16:45
    ABONE OL

    2020 yılı indirimi beklentisi arttı! ÖTV indirimi var mı?

    araba fiyatlarında ki yüksek artış, 2020 yılı indirimi beklentisini arttırdı. Bazı ikinci el araba fiyatları sıfır araç fiyatlarını bile geçmiş durumda. Otomobil almak isteyenlere iyi haber! ÖTV indiriminde atıldı. Otomobil almak isteyenler için 2020 ÖTV indirimi ve detaylarını sizler için hazırladık.

    2020 yılında otomobil için ÖTV indirimi olur mu?

    Otomobil alacaklara büyük müjde gelecek gibi görünüyor. İkinci el otomobil fiyatlarının neredeyse sıfır otomobil fiyatlarına yaklaşması sonucunda sıfır otomobil piyasası durma noktasına geldi. Biraz daha olsa otomobil piyasasını hareketlendirecek ÖTV indirimi geliyor. Resmi gazete yayınlanan engelli indirimi sonrası ÖTV indirimi geleceği öğrenildi.

    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi 2020 yılı ÖTV indirimi beklentisi arttı! ÖTV indirimi var mı?
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri