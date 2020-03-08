SGK, SSK ve Bağkur'lu emeklinin eş ve çocuğuna promosyon ödemesi hakkında araştırmalar devam ediyor. Bu bağlamda emeklinin eşi ve çocuğuna promosyon ödemesi yapılacak mı? Sorusu oldukça revaçta olmaktadır. Geçtiğimiz gün yapılan açıklamada SGK ile anlaşma sağlandığı ve emeklilere 2020-2023 dönemi için promosyonu ödemesi yapılacağı bildirildi. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

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