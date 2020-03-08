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    • 16.03.2020 13:09
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    Emeklinin eşi ve çocuğuna u verilecek mi?

    Emeklilerin eş ve çocuklarına için bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada vefat eden emeklinin eşine ve çocuklarına da promosyon ödemesi yapılacağına yer verildi. promosyonundan vefat eden emeklilerin hak sahibi yakınları da yararlanıyor. Dul ve yetimlere hisseleri oranında promosyon ödeniyor.

    Emeklinin eş ve çocuğuna promosyon ödemesi var mı?

    SGK, SSK ve Bağkur'lu emeklinin eş ve çocuğuna promosyon ödemesi hakkında araştırmalar devam ediyor. Bu bağlamda emeklinin eşi ve çocuğuna promosyon ödemesi yapılacak mı? Sorusu oldukça revaçta olmaktadır. Geçtiğimiz gün yapılan açıklamada SGK ile anlaşma sağlandığı ve emeklilere 2020-2023 dönemi için promosyonu ödemesi yapılacağı bildirildi. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

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    Haberler Ekonomi Emeklinin eşi ve çocuğuna banka promosyonu verilecek mi?
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