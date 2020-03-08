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    • Ekonomi
    • 08.03.2020 15:34
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    • 08.03.2020 15:36
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    , SSK ve Bağkur emeklileri için uyarısı! SGK protokol yapmıştı fakat...

    Başkanlar Kurulu, Genel Başkan başkanlığında, "emeklilere u" gündemiyle dün 'da toplandı. Geçen hafta ile arasında imzalanan protokolle belirlenen yeni banka promosyon rakamlarının etraflıca görüşüldüğü toplantının sonuç bildirisinde, yeni dönem için belirlenen banka promosyonu rakamlarının beklentilerin altında olduğu belirtildi. Promosyon tutarı, başvurulan tarihteki maaş üzerinden belirleniyor. 3 yıllık taahhüt süresi içerisinde gelir/aylığın artması halinde ilave promosyon ödemesi yapılmıyor. Nafaka ve haciz kesintileri bulunan kişiler için ilgili kesintiler çıkarıldıktan sonra kalan tutara göre promosyon ödemesi yapılır.

    Emekliler için flaş promosyon uyarısı!

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası arasındaki promosyon artışını olumlu bulmakla birlikte yeterli görmeyen Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), özel bankalardan beklentileri karşılayacak promosyon rakamını şartsız belirlemesini istiyor. Birçok özel bankanın, daha önce de dile getirdikleri çağrıya kulak verip cazip promosyon tekliflerinde bulunduğuna dikkati çeken TÜED Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Kazım Ergün, "Emeklilerimiz kulağa hoş gelen ama ağır şartlar içeren taleplere karşı uyanık olsunlar." dedi.

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