Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası arasındaki promosyon artışını olumlu bulmakla birlikte yeterli görmeyen Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), özel bankalardan beklentileri karşılayacak promosyon rakamını şartsız belirlemesini istiyor. Birçok özel bankanın, daha önce de dile getirdikleri çağrıya kulak verip cazip promosyon tekliflerinde bulunduğuna dikkati çeken TÜED Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Kazım Ergün, "Emeklilerimiz kulağa hoş gelen ama ağır şartlar içeren taleplere karşı uyanık olsunlar." dedi.

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