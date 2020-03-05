Emekliler 2020 yılında promosyon ödemesi alacak. SGK'dan ilk açıklama geldi ve emeklilere maaşlarına göre yapılacak ödeme miktarlarına yer verildi. Peki Halkbank, İş Bankası ve Vakıfbank emekli banka promosyonu ne kadar? Ödemeler ne zaman yapılacak? İşte detaylar ve promosyon bilgileri. İş Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası henüz promosyon için resmi açıklama yapmadı. Ancak 3 bankanın da 2017 yılında olduğu gibi Ziraat Bankası 'nın verdiği promosyon kadar ödeme yapması bekleniyor. Bankaların 1 Mart 2017'de başlattığı promosyon uygulamasında 3 yıl bitti. Emekliler bugünden itibaren ikinci promosyona hak kazanırken gözler bankaların yapacağı duyuruda.

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