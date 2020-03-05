Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 05.03.2020 09:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.03.2020 09:17
    ABONE OL

    İş sı , Vakıfbank, TEB, İNG ve emekli banka u ne kadar

    ücretleri emekliler için oldukça önemlidir. Milyonlarca emekli için ek geçim kaynağıdır. ile Ziraat sı arasında yapılan anlaşma sonrası emeklilerin 2020-2023 döneminde alacağı promosyon miktarlarına , emeklilerin maaşlarına göre alacağı promosyona yer verildi. için açıklama geldi. Peki , Vakıfbank ve emekli promosyon ödeme miktarı ne kadar olacak? Maaşı 1.000 liranın altında olanlara 300 lira, 1.000-2.000 lira arası olanlara 375 lira, 2.000 lira üzerinde olanlara ise 450 lira promosyon ödenmişti. Bu kapsamda bugüne kadar yaklaşık 12 milyon emekli ve hak sahibine 4.6 milyar lira ödeme yapılmıştı.

    Emekli tavan taban promosyon ücretleri... İş Bankası , Vakıfbank...

    Emekliler 2020 yılında promosyon ödemesi alacak. SGK'dan ilk açıklama geldi ve emeklilere maaşlarına göre yapılacak ödeme miktarlarına yer verildi. Peki Halkbank, İş Bankası ve Vakıfbank emekli banka promosyonu ne kadar? Ödemeler ne zaman yapılacak? İşte detaylar ve promosyon bilgileri. İş Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası henüz promosyon için resmi açıklama yapmadı. Ancak 3 bankanın da 2017 yılında olduğu gibi Ziraat Bankası 'nın verdiği promosyon kadar ödeme yapması bekleniyor. Bankaların 1 Mart 2017'de başlattığı promosyon uygulamasında 3 yıl bitti. Emekliler bugünden itibaren ikinci promosyona hak kazanırken gözler bankaların yapacağı duyuruda.

    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi İş Bankası , Vakıfbank, TEB, İNG ve Halk Bankası emekli banka promosyonu ne kadar
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri