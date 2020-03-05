2020 Mart ayı ile birlikte emekliler için sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda promosyon ödemeleri için bankalar kesenin ağzını açtı. İlk olarak Ziraat Bankası SGK ile anlaştı. Daha sonra ise Garanti Bankası anlaşma sağladı. Şimdi emekli vatandaşlar hangi emekli hangi bankadan ne kadar alacak? Sorularını sormaya başladı. Var olan sistemde maaşı 1.000 lira altında olanlara 300, Bin iki bin TL arasında olanlara 375, 2 bin lira üzeri olanlara 450 lira promosyon ücreti veriliyordu. Şimdi ise; 1.500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında olan emeklilere 625 TL, 2.500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılması kararı alındı.

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