Ziraat Bankası Emekli Kredisi

Ziraat Bankası üzerinden emekli kredisi alacaksanız, bu bankadan emekli maaşı almanız gerekiyor. Banka ihtiyaç kredisi adı altında 100.000 TL'ye kadar 60 ay vadeli kredi alabilirsiniz. Ziraat Bankası emekli kredisi alacaksanız öncelikle bankanın şartlarına uygun olmanız gerekiyor. İcralık bir durumunuz varsa bu icralık durumda kredi alamazsınız. Ancak bu borçları kapatıp kredi alabilirsiniz. Maaş aldığınız banka şubesinden istediğiniz zaman kredi başvurusu yapabilirsiniz. Krediniz maaşınıza göre onaylanacaktır.

Vakıfbank Emekli Kredisi

Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alanlar 100.000 TL kredi alabilirler. Bu krediyi alabilmeleri için bu bankadan maaş alınması ve maaşınızın 22 katının 100 bine kadar gelmesi gerekmektedir. Vakıfbank emekli maaşı alan müşteriler ayrıca uygun faiz oranları ile kredi alabilirler. Başvuruları sadece banka şubelerinden yapılmaktadır. Eğer bu bankadan maaş almıyorsanız kredi notunuza bakılır ve bu durumda 15 katına kadar kredi alırsınız. Ama bu krediyi alırken maaşınızı taşıma emri vereceksiniz. Maaşınız taşındıktan sonra 7 katını da kullanabilirsiniz. Bankadan maaş alıyorsanız kredi notunuz düşük olsa da kredi kullanma imkanınız vardır.