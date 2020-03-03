Memur, işçi ve emekli maaşları değişti! Bugün başlıyor

Kritik değişiklikler!

2020 yılında maaşlarda uygulanacak olan asgari ücretin belirlenmesi sonucunda bazı sektörlerde çalışanların, emeklilerin ve memurlarında bugün ücretleri hesaplara yattı. Ancak herkesi ilgilendiren değişikliklerde gözlerden kaçmadı. Gündemde domino etkisi olarak muhtaçlık ödemesi de dahil bir çok asgari ücret dikkate alınıyor ve hesaplamalar bu tutar üzerinden gerçekleşiyor.

Yıl içerisinde elde edilen gelirlere uygulanacak gelir vergisi oranları, elde edilen gelirlerin toplamları sınıflandırılarak belirlenmiştir. Yani belirli bir tutara kadar olan gelir toplamlarına uygulanacak vergi oranı belirlendikten sonra, bu gelir toplamını aşan gelirlere bir üst vergi oranı uygulanmaktadır.

Devlet çalışanlarının, ilgili takvim yılının başından itibaren elde ettikleri "gelir vergisi matrahına esas" gelirleri toplamı belli seviyelere ulaşınca, aylık ücretlerinden kesilen gelir vergisi oranı da artmaktadır.