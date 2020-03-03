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    • Ekonomi
    • 04.03.2020 09:58
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    • 04.03.2020 09:58
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    Gözler orada! Sigara parasına ev sahibi olma müjdesi! 2020 'den emekliler için müthiş fırsat!

    Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği 67 ilde 50 bin sosyal konut için talep toplama süreci sona ererken, 'nin açık satışa sunduğu konutlara talep arttı. Kurayla satışa çıkan birçok projesinde emekli ve dar gelirliye özel kontenjan ayıran TOKİ, açık satışta bulunan konutlarında da emeklinin ev sahibi olabilmesi için uygun koşullar ve uzun vade imkânı sağlıyor. Emeklilerimiz kontenjan ayrılan projelerde; "Emekli kimlik kartı, SGK dökümü, emekli maaşının yatırıldığı hesap ekstresi"nden herhangi biri ile TOKİ'ye başvuruda bulunabilecek. Bu projelere başvuruda emekli derneğine üyelik şartı bulunmuyor.

    Emekliler için müthiş fırsat! Sigara parasına ev sahibi olma müjdesi

    2020 yılı TOKİ evleri için dar gelirlilere ve emeklilere güzel haberler gelmeye devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği 67 ilde 50 bin sosyal konut için talep toplama süreci sona ererken, TOKİ'nin açık satışa sunduğu konutlara talep arttı. Kurayla satışa çıkan birçok projesinde emekli ve dar gelirliye özel kontenjan ayıran TOKİ, açık satışta bulunan konutlarında da emeklinin ev sahibi olabilmesi için uygun koşullar ve uzun vade imkânı sağlıyor. TOKİ'nin şu anda 36 ilde bulunan 4 bin 759 konutunda, özellikle dar gelirli, engelli ve emekli vatandaşlar için önemli fırsatlar sunuluyor. Evlerin taksiti, bu gruptaki vatandaşların bütçesine uygun olarak 300 liradan başlıyor. Konut fiyatları ise 66 bin liraya kadar düşüyor.

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