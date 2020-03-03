3 Mart 2020 bankaların güncel kredi faiz oranları ne oldu?

4 Mart 2020 tarihi itibari ile vatandaşlar konut kredisi faiz oranlarını araştırmaya devam ediyor. Bu bağlamda bazı bankalar kredi faiz oranlarını arttırırken, bazı bankalar ise kredi faiz oranlarında indirim yapmıştır. İşte 4 Mart 2020 bankaların güncel kredi faiz oranları takvim.com.tr'de.
DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ
KREDİ VE MEVDUAT ORANLARI YÜKSELDİ
Tüketici kredisi de yüzde 1,05 düzeyinden yüzde 1.19'a kadar çıktı. Böylece yaklaşık 1 aydır faiz oranları dip noktayı gören krediye ulaşım artık daha pahalı olmaya başladı. Ucuza kredi bulma olanağı 1 ay sürebildi. Mevduat faizleri ise 1 puan yükselerek vergi hariç yüzde 10 düzeyinden yüzde 11'e tırmandı.
8 BİN LİRA FAZLADAN FAİZ
Konut kredilerinde bu yükseliş 200 bin liralık ve 10 yıl vadeli bir kredinin taksitini 2 bin 786 liradan 2 bin 855 liraya çıkardı. Bu krediyi alanlar toplamda 336 bin 520 lira yerine 344 bin 835 lira daha geri ödemede bulunacak. Bu vatandaşın bir hafta önceye göre 8 bin 317 lira daha fazla faiz ödemiş olacak. Tüketici kredilerindeki artış ile de 50 bin lira ve 3 yıl kredi çeken vatandaş ise aylık 50 lira daha fazla faiz ödeyecek.
3 yıl boyunca ise 1.543 lira fazladan faiz ödemek zorunda kalacak. Bu kişinin aylık taksiti 1.736 lira toplam geri ödemesi ise 64 bin 296 lira olacak.
KAMU BANKALARI HENÜZ DOKUNMADI
Bir çok özel banka kredi ve mevduat faizlerini yukarı çekerken kamu bankaları henüz faiz oranlarına dokunmadı. Ancak hem global finansal ortam hem Suriye sorunu nedeniyle kur ve Borsa İstanbul'daki hareket özel bankaları korkuttu. Merkez Bankası'nın son faiz indirimi de enflasyon ve kurda son zamanlarda yukarı yönlü eğilim nedeniyle tartışılıyordu. Merkez'in 6'ıncı kez faiz indirmesinin döviz kurunu tetiklemesi ve kurdaki yükselişin de enflasyon yaratarak yeniden faizlerin yükseltilmesi zorunluluğunu getireceğinden korkuluyor.
Kredi derecelendirme kurulu Moody's'in Merkez'in gerçekleşen değil beklenen enflasyonu baz alarak yaptığı bu faiz indirimlerini 'negatif reel faiz politikası' olarak adlandırıp eleştirmesi piyasayı negatif etkiliyor. Bütün bu gelişmeler sonucu dolar/TL, Borsa İstanbul ve tahvil faizlerinde de bozulma sürüyor. Borsa İstanbul dün yüzde 4'ün üzerinde değer kaybederken dolar/TL son 9 ayın en yüksek düzeyi olan 6.2698'e zıpladı. Tahvil faizi yüzde 12.5'e kadar çıktı.
EN UYGUN KREDİ FAİZ ORANLARI NE OLDU?
Bankalar, sadece konut kredilerinde değil aynı zamanda ihtiyaç ve taşıt kredisi ürünlerinde de uyguladıkları güncel faiz oranlarında indirimler düzenlemeye devam ediyor.
EN UYGUN TAŞIT, KONUT VE İHTİYAÇ KREDİSİ VEREN BANKA
Sıfır konutlar için Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım Bankası tarafından verilen 0.79 konut kredisi , Tüm konutlar için geçerli olan oranlarda Kuveyt Türk Katılım Bankası tarafından verilen 0.89 finansman oranı, Taşıt kredisi paketlerinde Türkiye Finans tarafından verilen 0.95 finansman oranı, İhtiyaç kredisi paketinde ise TEB ve QNB Finansbank tarafından verilen 0.89 kredi oranı..
TAŞIT KREDİSİ İNDİRİMLERİ
Aralarında özel ve kamu bankalarının da bulunduğu çok sayıda banka taşıt kredisi ürünlerinde uyguladıkları faiz oranlarını düşürdüğünü açıkladı. Taşıt kredisi faiz indirimi yapan bankalar ve güncel faiz oranları şu şekilde sıralandı:
Kuveyt Türk Katılım Bankası taşıt finansmanı kar payı oranı yüzde 0.96
ICBC taşıt kredisi faiz oranı yüzde 1.06
TEB taşıt kredisi faiz oranı yüzde 1.05
ING Bank taşıt kredisi faiz oranı yüzde 0.99
Denizbank taşıt kredisi faiz oranı yüzde 1.11
ZİRAAT BANKASI KONUT, TAŞIT VE İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2020 LİSTESİ
Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.99
Ziraat Bankası Sıfır Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.79
Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Faiz Oranı % 1.02
Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı Yüzde 1.05
HALKBANK KONUT, TAŞIT VE İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2020 LİSTESİ
Halkbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.99
Halkbank Sıfır Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.79
Halkbank Taşıt Kredisi Faiz Oranı % 1.02
Halkbank Maaş Kredisi Faiz Oranı Yüzde 1.05
VAKIFBANK KONUT, TAŞIT VE İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2020 LİSTESİ
Vakıfbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.93
Vakıfbank Sıfır Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.79
Vakıfbank Taşıt Kredisi Faiz Oranı % 1.45
Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 1.69
YAPI KREDİ BANKASI KONUT, TAŞIT VE İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2020 LİSTESİ
Yapı Kredi Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.97
Yapı Kredi Bankası Taşıt Kredisi Faiz Oranı % 1.14
Yapı Kredi Bankası İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı Yüzde 1.13
AKBANK KONUT, TAŞIT VE İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2020 LİSTESİ
Akbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.95
Akbank Taşıt Kredisi Faiz Oranı % 0.97
Akbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 1.07
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.