Örnek verecek olursak ekeceğiniz krediye göre ödeyeceğiniz tutarlar;

0,79 faiz oranlı

Kredi: 100.000 TL

Vade: 120 ay Aylık ödeme: 1292,88 TL Toplam geri ödeme tutarı ise : 155.145,70 TL olacak.

Ziraat Bankası 0,49 Faiz oranlı TOKİ Kredisi Hesaplama

Ziraat bankası 2020 yılından itibaren hayata geçirilen TOKİ 100.000 Sosyal konut projesinin satışlarında 0,49 faiz oranları ile Toki den ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın finansman ihtiyaçlarını karşılıyor. Toki den ev sahibi olmak isteyenlere özel 180 ay, 216 ay ve 240 ay vadelerde 0,49 faiz oranları ile konut kredisi verecek olan Ziraat bankasının kredi hesaplamasını yapacak olursak; uzun vadede vatandaşlarımızı cebinden çıkacak olan toplam ödeme tutarını da gözlemleyebilirsiniz.

Kısaca 3+1 ve 2,+1 konutlarda 180 ay, 216 ay ve 240 ay vadelerde ödeme planları üzerinden 0,49 faizli konut kredisi hesaplamalarını yapacak olursak;

150.000 TL tutarında % 0,49 faizli Toki kredisinin 240 ay vadede aylık taksit ödemesi 1.064,29 TL olacak.

150 bin TL 240 ay vadeli Toki Kredisi Hesaplaması

100.000 TL tutarında % 0,49 faiz oranlı 180 ay vadeli Toki kredisinin aylık taksit tutarı 837,40 TL' dir

100.000 TL 180 ay % 0,49 faiz oranlı Toki Kredisi Aylık Ödeme Tutarı

150.000 TL tutarında 216 ay vadeli konut kredisini %0,49 faiz oranı ile alırsanız aylık taksit tutarı 1.127,14 TL toplam ödemesi 243.462,82 TL olacaktır.