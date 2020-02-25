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    • Ekonomi
    • 25.02.2020 12:40
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    • 25.02.2020 12:40
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    İngiliz devi Tesco pazarından çıktığını duyurdu!

    ’nin en büyük perakendecisi Tesco, ’de ortaya çıkan ve hızla yayılan Koronavirüs nedeniyle China Resources Holdings (CRH) ortak girişimindeki %20 hissesini satarak, Çin`den çıkışını tamamladı.

    İngiliz devi Çin pazarından çıktığını duyurdu!

    Tesco bu satıştan 275 milyon sterlin (357 milyon dolar) gelir sağlayacak. piyasasında kendine yer bulmak için mücadele eden Tesco,

    2014 yılında CRH ile Gain Land ortak girişimini kurmuş ve Çin'deki 131 mağazasını ortağının yaklaşık 3,000 mağazası ile

    birleştirmişti.

    Tesco yaptığı açıklamada Çin'den çıkışı ile faaliyetlerinin basitleşeceğini ve temel faaliyetlerindeki işletmelere odaklanma imkanı olacağını belirterek, gelirlerin genel şirket amaçları için kullanılacağını ifade etti.

    ÇEKİLME SİNYALİ VERMİŞTİ
    Birkaç yıl önce 'deki mağazalarını Migros'a satan Tesco, ve ABD piyasalarından çıkışının ve biriminin satışının ardından, Aralık ayında Asya'da kalan birimleri gözden geçirmeye başlayarak daha fazla pazardan çekilme sinyali vermişti.

    Tesco, Tayland ve pazarlarından çıkarsa, İrlanda dışındaki tek denizaşırı birimleri Çek Cumhuriyeti, , Polonya ve Slovakya'daki mağazalardan oluşan merkezi Avrupa bölümü olacak. Asya pazarlarından çıkış, Tesco'nun 2014'den bu yana 'su olan Dave Lewis'in son adımlarından biri olabilir. Ken Murphy Ekim'de Tesco'nun yeni CEO'su olacak.

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