Evi olmayan kalmayacak! Büyük müjde düğmeye basıldı! Ev alacaklara yeni destek geliyor!

Türkiye'de ev sahibi olmak artık çok kolaylaşıyor. Bu bağlamda düğmeye basıldı ve ev alacaklara yeni destekler geliyor. Devlet, evi olmayanlara yepyeni bir imkan daha getirerek ev sahibi olmalarını sağlayacak. Ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlara destek olması planlanan yeni sistem 2021 yılı Haziran ayında hayata geçecek. Avrupa ülkelerinde de uygulanan Yapı Tasarruf Sandığı sistemi, ülkemizde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanıyor. Ayrıca 3 sene boyunca düzenli olarak para biriktirmeniz durumunda ev satın alırken devlette 25 bin lira hibe para desteği veriyor. Ev sahibi olmada yeni tasarruf hesabı ve ucuz krediye dair tüm detayları sizler için hazırladık...

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