Milyonlarca emekli ikinci kez banka promosyon alacak olmanın heyecanını yaşıyor. 2017'de ilk banka promosyonunu alan emeklilerin pek çoğu için 3 yıllık taahhüt süresi dolarken; gözler hem kampanyalara hem de Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bankalarla yapacağı toplantıya çevrilmiş durumda. Bankalar promosyon ödemesi için yarışa geçti. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli ikinci promosyon ödemesi ne zaman? Banka promosyonu ödeme tarihi belli oldu mu? Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli. Fatura, kredili hesap gibi şartlar yok. Bunları öne süren bankayı uyarın ya da tercih etmeyin.

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