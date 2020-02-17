Bankalar emekliye ne kadar promosyon ücreti veriyor?

Emekli promosyon ücreti ne zaman, hangi tarihte ödenecek? Sorusu bu senede yine milyonların gündemine geldi. Bu bağlamda SSK, SGK ve Bağkur emeklileri ikinci kez banka promosyon alacak olmanın heyecanını yaşıyor. İşte emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

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