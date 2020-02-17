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    • 06.03.2020 12:10
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    lar emekliye ne kadar ücreti veriyor?

    Ziraat sı, Vakıfbank, , ile emekli maaşı kampanyası düzenleyen da emekli 2020 ödeme tutarı belirlendi. emekli promosyon ödemeleri 2020 belirlendi. En düşük promosyon ödemesi Halkbank'ta 300,00 TL, en yüksek promosyon ödemesi 450 TL olarak ilan edildi.

    Bankalar emekliye ne kadar promosyon ücreti veriyor?

    Emekli promosyon ücreti ne zaman, hangi tarihte ödenecek? Sorusu bu senede yine milyonların gündemine geldi. Bu bağlamda SSK, SGK ve Bağkur emeklileri ikinci kez banka promosyon alacak olmanın heyecanını yaşıyor. İşte emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

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