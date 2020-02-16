Dolar devri bitiyor mu? Dolara yatırım yapan vatandaşların çok dikkatli olmasını gerektiren haber geldi. Bu bağlamda ABD'nin kendi bankası olan JP Morgan'dan acayip tespitler geldi. Bankanın döviz, emtia ve faiz stratejisti Craig Cohen, privatebank.jpmorgan.com sitesinde yayınlanan "Dolar aşırıya kaçan ayrıcalığının sonuna mı geliyor?" başlıklı makalesinde; Dünyanın hakim parası olma özelliğini kaybedebileceğine inanıyoruz. Yapısal nedenler ve dönemsel engeller nedeniyle (orta vadede değerini yitirebilir)." dedi. Dolara yatırım yapan vatandaşlar dikkatli olmalı.

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