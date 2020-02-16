Dolar kuru artışları vatandaşlar için oldukça önemlidir. Dolar aynı zamanda önemli bir yatırım aracı olarak görülmektedir. Dolar kuru 2020 yılının başlamasının ardından kısa bir dönem hariç yatay seyrini devam ettirdi. Dolar kurunda yaşanan yatay seyir ise kısa bir süre önce bozuldu. Psikolojik sınır olarak gösterilen ve ekonomistlerin üzerinde önemle durduğu kritik 6 TL barajını aşan dolar kuru, devam eden yükselme eğilimini sürdürüyor. Piyasalardan alınan bilgilerine göre dolar kuru 6.06 TL 'ye yükseldi. Amerikan doları, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir. ABD doları diye de adlandırılır. Dünyada en yaygın kullanılan dövizdir.

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