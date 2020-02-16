Gram, çeyrek altın fiyatları ve 2020 yılı dolar, enflasyon tahminleri yatırımcılar için oldukça önemli. Bu bağlamda çeyrek ve gram altında rekor: Yıl sonu dolar tahmini açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Şubat 2020 beklenti anketine yer verildi. Beklenti anketinde 2020 yıl sonu dolar tahminine yer verildi. Merkez Bankası tarafından Ocak ayında yayımlanan beklenti anketinde yılsonu dolar tahmini 6,41 'di. Enflasyon tahmini ise 10,01 'di. Gram altın 307.42 TL seviyesine yükselirken çeyrek altın tarihinin en yüksek seviyesine geldi. Alış fiyatı 497, satış fiyatı 502 TL.

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