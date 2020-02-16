17 Şubat Altın fiyatları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda 22 ayar altın fiyatı, bilezik gramı, çeyrek, tam gram altın fiyatı! bugün canlı altın fiyatları aramaları Google'da daima revaçta olmaktadır. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 501,00 lira, Cumhuriyet altını 2.051,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,33 yükselişle 308,20 liradan işlem görmüştü.

Uzmanlar, ons altındaki yükselişi iç piyasaya olan fiyat artışı yansımaları olarak gözlendiğini belirtti. Peki, şu dakikalarda gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 17 Şubat canlı altın fiyatları...

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